Καλαμαριά: Ταυτοποιήθηκε ύποπτος που ήταν παρών στη δολοφονία του 20χρονου

Ταυτοποιήθηκε, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το δεύτερο άτομο που φέρεται να ήταν παρών στο αιματηρό επεισόδιο, με φερόμενο οπαδικό υπόβαθρο, που στοίχισε τη ζωή στον 20χρονο στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πηγές κοντά την εξέλιξη της έρευνας για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά, πρόκειται για 21 ετών άνδρα. Κατά τις ίδιες πηγές, τις προηγούμενες ώρες πραγματοποιήθηκε αστυνομική έρευνα στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη, χωρίς όμως ο ίδιος να εντοπιστεί.

Το συγκεκριμένο πρόσωπο φέρεται να βρισκόταν την επίμαχη βραδιά στο σημείο της δολοφονίας, συνοδεύοντας το 20χρονο θύμα και τον 19χρονο που ήδη προφυλακίστηκε.

Τόσο ο 21 ετών άνδρας όσο κι ο 19χρονος διώκονται για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, πράξη η οποία συνδέεται με τη φερόμενη επίθεση εναντίον του 23χρονου, κατηγορούμενου και προσωρινά κρατούμενου για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά του Κλεομένη. Ακόμη, αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες της συμμορίας και της κατοχής αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες (με τον αθλητικό Νόμο).

Καλαμαριά: Προφυλακιστέος ο 19χρονος που ήταν μαζί με το θύμα

Υπενθυμίζεται ότι κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, είχε κριθεί προφυλακιστέος ο 19χρονος που ήταν μαζί με το θύμα τη νύχτα της δολοφονίας του στην Καλαμαριά.

Ο 19χρονος κατηγορούνταν -αρχικά- σε βαθμό πλημμελήματος, για συμμορία, διακεκριμένη περίπτωση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη, και με τις επιβαρυντικές διατάξεις του αθλητικού νόμου.

Ωστόσο, η κατηγορία αναβαθμίστηκε σε βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη.

Ο 19χρονος που κατηγορείται για εμπλοκή στο αιματηρό επεισόδιο με θύμα τον 20χρονο Κλεομένη, το βράδυ της 12ης Μαρτίου, στην Καλαμαριά απολογήθηκε στην 1η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης που χειρίζεται τη δικογραφία.

Ωστόσο, οι εξηγήσεις που έδωσε για τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε στο σημείο όπου τελέστηκε το φονικό επεισόδιο, αλλά και το βαθμό εμπλοκής του στην επίθεση κατά του 23χρονου, δεν φαίνεται να έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα, που ομόφωνα αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ