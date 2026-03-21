Δολοφονία 20χρονου στην Καλαμαριά: Προφυλακιστέος ο 19χρονος που ήταν μαζί με το θύμα

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 19χρονος που ήταν μαζί με τον 20χρονο, που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά, σε μια υπόθεση που φαίνεται να έχει οπαδικό υπόβαθρο.

Ο 19χρονος κατηγορείτο αρχικά σε βαθμό πλημμελήματος, για συμμορία, διακεκριμένη περίπτωση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη, και με τις επιβαρυντικές διατάξεις του αθλητικού νόμου.

Ωστόσο, η κατηγορία αναβαθμίστηκε σε βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη.

Ο 19χρονος που κατηγορείται για εμπλοκή στο αιματηρό επεισόδιο με θύμα τον 20χρονο Κλεομένη, το βράδυ της 12ης Μαρτίου, στην Καλαμαριά δεν απολογήθηκε στην 1η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης που χειρίζεται τη δικογραφία.

Ωστόσο, οι εξηγήσεις που έδωσε για τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε στο σημείο όπου τελέστηκε το φονικό επεισόδιο, αλλά και το βαθμό εμπλοκής του στην επίθεση κατά του 23χρονου, δεν φαίνεται να έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα, που ομόφωνα αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση.

Δολοφονία 20χρονου στην Καλαμαριά: Οι υπόλοιπες κατηγορίες εις βάρος του 19χρονου

Εκτός από την παραπάνω κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος, ο 19χρονος διώκεται και για τις πλημμεληματικές πράξεις της συμμορίας και της κατοχής αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες- η τελευταία με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νέου Αθλητικού Νόμου. Οι ίδιες πράξεις στρέφονται και κατά ενός ακόμη προσώπου που αναζητείται από τις αρχές.

Πριν μερικές ημέρες, για την υπόθεση της δολοφονίας του 20χρονου στην Καλαμαριά προφυλακίστηκε ο 23χρονος που κατηγορείται για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως.

Ο ίδιος υποστήριξε στην απολογία του, πως ό,τι έκανε, το διέπραξε σε καθεστώς άμυνας μετά από επίθεση που δέχθηκε.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ