Καλαμαριά: «Μια χαρά, μακάρι να πεθάνει» - Αποτροπιασμός με τα μηνύματα μετά τη δολοφονία του 20χρονου

Αποτροπιασμό έχουν προκαλέσει τις τελευταίες ώρες, τα μηνύματα που ήρθαν στη δημοσιότητα μετά τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά.

Λίγα λεπτά μετά τη φονική επίθεση στον άτυχο νεαρό στην Καλαμαριά, φίλοι του καθ' ομολογίαν δράστη σε ομαδική συνομιλία, εξέφραζαν την ικανοποίηση τους για τον θάνατο του.

Ο Νίκος Αλεξανδρής, δικηγόρος του πατέρα του θύματος, μιλώντας στο Mega χαρακτήρισε τις συνομιλίες «σοκαριστικές» και τις πράξεις των ατόμων «κτηνωδία».

Όπως τόνισε, τα μηνύματα δείχνουν ότι υπήρχε πανηγυρισμός μετά τη δολοφονία, ενώ οι εμπλεκόμενοι φαίνεται να επιχειρούν να καλύψουν τον δράστη.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και την παραπομπή των υπευθύνων στη δικαιοσύνη.

Τα μηνύματα μετά τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του MEGA, αυτά είναι κάποια από τα μηνύματα που αντάλλαξαν οι φίλοι του 23χρονου δράστη- ο οποίος προφυλακίστηκε- μετά την αιματηρή επίθεση σε βάρος του 20χρονου.

- Έσφαξαν Τούρκο.

- Μια χαρά. Μακάρι να πεθάνει.

- Μπράβο το αλάνι. Σοβαρά είναι;

- Πείτε του να πετάξει το κινητό του.

- Νόμιζε ότι πήγαν να τον κλέψουν.

- Μάγκες μήπως δείρατε κανέναν πιο πριν;

- Θα μαζευτούμε.

- Βγείτε όλοι από την ομαδική.

- Βγείτε όλοι.