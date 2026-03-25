Καλαμαριά: Με οδοντωτό μαχαίρι με λάμα 12 εκατοστών η δολοφονία του 20χρονου

Τις νέες εξελίξεις για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά, σχολίασε ο δικηγόρος της οικογένειας μιλώντας στη ραδιοφωνική εκπομπή «Ράδιο Θεσσαλονίκη».

Ο δικηγόρος της οικογένειας του 20χρονου που κατέληξε μετά τη φονική επίθεση στην Καλαμαριά, ανέφερε πως το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε από τον 23χρονο, δείχνει προετοιμασία πριν την επίθεση.

Επιπλέον, ο Νίκος Αλεξανδρής εξήγησε πως η συμπεριφορά του κατηγορούμενου μετά το έγκλημα, δηλαδή το ότι δεν πήγε στο νοσοκομείο αλλά σε σύνδεσμο οπαδών, αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης.

Μάλιστα, εκτίμησε ότι θα προκύψουν νέα στοιχεία στην ανάκριση και εξέφρασε την πίστη του, ότι η υπόθεση θα διαλευκανθεί πλήρως.

Δολοφονία 20χρονου στην Καλαμαριά: «Εάν ήταν αυτοάμυνα, γιατί να τρέξει σε έναν σύνδεσμο;»

«Ξέρετε, δεν έχει επικοινωνηθεί ότι αυτό το μαχαίρι ο δράστης το πέταξε. Αν δεν ήταν φονικό όπλο, γιατί να το πετάξει; Εάν ήταν αυτοάμυνα, γιατί να τρέξει σε έναν σύνδεσμο;», διερωτήθηκε αρχικά ο κ. Αλεξανδρής.

«Εγώ αν με χτυπήσει κάποιος, και φαντάζομαι και εσείς, το πρώτο που θα κάνω είναι να πάω σε ένα νοσοκομείο να μου περιποιηθούν τις πληγές και το δεύτερο να επικοινωνήσω με την αστυνομία και να πω 10 άνθρωποι ή ο άνθρωπος ή ένας άνθρωπος με χτύπησε. Αυτός έκανε κάτι διαφορετικό», συνέχισε.

«Οργανώθηκε σχέδιο διαφυγής του, για να πάει σε έναν σύνδεσμο και δεν πήγε ποτέ σε νοσοκομείο. Και ερωτώ: αυτή η συμπεριφορά είναι ανθρώπου ο οποίος δέχθηκε επίθεση ή συμπεριφορά ενός ανθρώπου ο οποίος θέλει να κρύψει πράγματα;», κατέληξε.