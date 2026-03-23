Δολοφονία 20χρονου στην Καλαμαριά: «Θέλω δικαιοσύνη για το παιδί μου» λέει ο πατέρας του

Δικαιοσύνη για τον γιο του ζητά ο πατέρας του 20χρονου θύματος, στην υπόθεση της φονικής επίθεσης στην Καλαμαριά.

Ο πατέρας του 20χρονου Κλεομένη που δολοφονήθηκε στις 12 Μαρτίου, μετά από επίθεση 23χρονου με μαχαίρι στην Καλαμαριά, το πρωί της Δευτέρας βρέθηκε στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

Εκεί μαζί με τον δικηγόρο της οικογένειας, κατέθεσε στοιχεία στη δικογραφία, υπέβαλε αιτήματα και όρισε ιατροδικαστή για να εξετάσει τα στοιχεία της υπόθεσης.

Ο δικηγόρος σημείωσε ότι κάποιες συμπεριφορές του κατηγορούμενου, όπως η απόρριψη του μαχαιριού της δολοφονίας, εγείρουν ερωτήματα για την αλήθεια των ισχυρισμών του.

Ο ιατροδικαστής που ορίστηκε από την πλευρά του πατέρα επισημαίνει ότι πρέπει να εξεταστεί όλη η δικογραφία, οι ιατροδικαστικές εκθέσεις και κάθε διαθέσιμο υλικό για να κατανοηθούν οι συνθήκες της δολοφονίας και αν υπήρξε σκόπιμη σωματική βλάβη. Μέχρι στιγμής δεν έχουν στοιχεία που να αμφισβητούν τους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου.

«Πολύ δύσκολες στιγμές. Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Θέλω δικαιοσύνη για το παιδί μου, τίποτα άλλο», ανέφερε αρχικά ο πατέρας του 20χρονου μιλώντας στο thestival.gr.

«Βρεθήκαμε στην ανακρίτρια, καταθέσαμε τα στοιχεία που είχαμε μέχρι στιγμής στη δικογραφία, κάναμε διάφορα αιτήματα, διορίσαμε τεχνικό σύμβουλο, ιατροδικαστή πραγματογνώμονα, και από εκεί και πέρα τώρα ανοίγει η δικογραφία, τώρα ανοίγει η ανάκριση, θα δείτε αρκετά στοιχεία στην πορεία», συμπλήρωσε ο δικηγόρος του πατέρα του Κλεομένη, Νίκος Αλεξανδρής.

«Ξέρετε, ένα θύμα μιας επιθέσεως δεν πετάει το μαχαίρι της δολοφονίας. Πού είναι αλήθεια το μαχαίρι, γιατί το πέταξε; Δεν τρέχει σε έναν σύνδεσμο, πάει στο νοσοκομείο. Η συμπεριφορά αυτή μάλλον κάτι άλλο δείχνει», συνέχισε.

«Κάναμε αίτηση τεχνικού συμβούλου εκ μέρους του πατέρα. Θέλουμε να πάρουμε όλη την δικογραφία εκεί που εμπίπτουν όλες τις ιατροδικαστικές εκθέσεις όπως και οποιοδήποτε υλικό θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε την πορεία της υπόθεσης. Να δούμε αν υπάρχει κάποια όντως σκοπούμενη σωματική βλάβη και αν τελικά ο θύτης όπως ισχυρίζεται ο ίδιος είναι το θύμα» κατέληξε ο ιατροδικαστής, Δημήτρης Γαλεντέρης.