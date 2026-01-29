Κακοκαιρία: Μήνυμα 112 στη Ροδόπη για υπερχείλιση ποταμών

Η κακοκαιρία πλήττει τη Ροδόπη και το 112 έστειλε προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με την ειδοποίηση, όσοι βρίσκονται στους οικισμούς Μελέτη και Ήφαιστος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα, λόγω κινδύνου υπερχείλισης κοντινών ποταμών.

Η βροχόπτωση στην περιοχή είναι έντονη και κατά διαστήματα ιδιαίτερα ισχυρή, με τα φαινόμενα να έχουν μεγάλη διάρκεια. Το μεσημέρι η ένταση κορυφώθηκε, ενώ αναφέρθηκε και περιορισμένη ορατότητα. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πάνω από 60 χιλιοστά βροχής.

Προβλήματα από πλημμυρικά φαινόμενα καταγράφονται στη Μελέτη και τον Ήφαιστο του Δήμου Κομοτηνής, καθώς έχουν «φουσκώσει» οι ποταμοί Τραύος και Βοζβόζης.

Η κακοκαιρία, που εξελίσσεται από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου, προκάλεσε σοβαρές δυσκολίες και στην περιοχή Φατήργιακα. Η στάθμη του νερού ανέβηκε σε επικίνδυνα επίπεδα, με αποτέλεσμα αγροτικές εκτάσεις και δρόμοι γύρω από την Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Βαθυρρύακος να πλημμυρίσουν και να θυμίζουν «λίμνη».