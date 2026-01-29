Ζιακόπουλος για κακοκαιρία: Μην πανικοβάλλετε τον κόσμο, η «Kristin» δεν θα έρθει ποτέ στην Ελλάδα

Μια νέα επιδείνωση του καιρού, έχει ήδη ξεκινήσει από τα ξημερώματα της Πέμπτης να επηρεάζει μεγάλο μέρος της χώρας, με την ΕΜΥ να εκδίδει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης.

Η ΕΜΥ προειδοποιεί για έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους, που αναμένονται σε πολλές περιοχές τις επόμενες ώρες, με το επίκεντρο των φαινομένων να μετακινείται σταδιακά από τα δυτικά προς τα ανατολικά και βόρεια τμήματα της χώρας.

Τα δελτίο της ΕΜΥ μάλιστα, περιλαμβάνει πορτοκαλί προειδοποίηση, που σημαίνει αυξημένο βαθμό προσοχής και πιθανότητα δυσμενών επιπτώσεων σε δραστηριότητες και μετακινήσεις.

Ωστόσο, στη δική του ανάρτηση για την πορεία του καιρού στον προσωπικό του ιστότοπο στο Instagram, ο Δημήτρης Ζιακόπουλος αντιδρά για τις προγνώσεις αρκετών ειδικών τις τελευταίες ώρες σχετικά με το νέο κύμα κακοκαιρίας, γράφοντας χαρακτηριστικά «μην πανικοβάλλετε τον κόσμο».

«Η «Kristin” είναι το όνομα το οποίο έδωσαν οι μετεωρολόγοι της Πορτογαλίας σε ένα πολύ βαθύ βαρομετρικό χαμηλό (μετεωρολογική βόμβα), το οποίο με ανέμους ως τα 150 χιλιόμετρα την ώρα προκάλεσε στη χώρα τους τον θάνατο 5 ανθρώπων και μεγάλες υλικές καταστροφές», ανέφερε αρχικά ο γνωστός μετεωρολόγος.

«Η "Kristin” με αυτά τα χαρακτηριστικά δεν θα έρθει ποτέ στην Ελλάδα. Αυτά που θα έρθουν είναι οι βροχές και οι τοπικές καταιγίδες, όπως τις προβλέπει η ΕΜΥ», κατέληξε.

Καιρός: Νέο έκτακτο από την ΕΜΥ - Πού θα «χτυπήσουν» βροχές και καταιγίδες σήμερα

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εκδόθηκε χθες, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία.

Πιο συγκεκριμένα ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται σήμερα:

στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική και κεντρική Στερεά μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

στη δυτική Πελοπόννησο μέχρι αργά το απόγευμα.

στη Θράκη μέχρι το βράδυ.

στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.

στην Αττική πρόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες.