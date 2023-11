Κακοκαιρία Κιαράν: Τουλάχιστον επτά νεκροί και δύο αγνοούμενοι στην Ιταλία

Τουλάχιστον επτά νεκροί και δύο αγνοούμενοι, είναι ο νεότερος απολογισμός του σαρωτικού περάσματος της κακοκαιρίας Κιαράν από την Ιταλία.

Στην Τοσκάνη καταγράφονται οι μεγαλύτερες καταστροφές, κυρίως στην περιοχή Πράτο και Πιστόια, με την κυβέρνηση να κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε όλες τις περιοχές της που επλήγησαν από τις πρωτοφανείς νεροποντές. Προανήγγειλε δε, το ποσό των 5 εκατ. ευρώ για τις πρώτες ανάγκες.

«Μόλις γίνει αναλυτική καταγραφή των ζημιών, το ποσό αυτό, φυσικά, θα αυξηθεί σημαντικά», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νέλο Μουζουμέτσι.

❗️3 Dead In Italy From Rampant Storm Ciaran. Three people have died due to heavy rain and flooding in the Italian region of Tuscany caused by Storm Ciaran.

Σήμερα θα ληφθεί η απόφαση αν τα σχολεία, στις δυο αυτές πόλεις, θα παραμείνουν κλειστά και τις πρώτες ημέρες της επόμενης εβδομάδας.

Συνολικά, οι επιχειρήσεις της πυροσβεστικής ξεπέρασαν τις 4.000 σε πέντε περιφέρειες της χώρας, καθώς η κακοκαιρία προκάλεσε μεγάλα προβλήματα στις περιφέρειες Ούμπρια, Μολίζε και Αμπρούτσο της κεντρικής Ιταλίας, αλλά και στη βορειοανατολική περιφέρεια Φριούλι Βενέτσια Τζούλια.

At least six people have been killed in central Tuscany when Storm Ciaran swept through Italy after causing chaos in more western parts of Europe.



Tuscany Governor Eugenio Giani said that six people died as torrential rain fell from the coastal city of Livorno to the inland pic.twitter.com/EATCE0yIW4