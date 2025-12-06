Κακοκαιρία Byron: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Μέγαρα, ανατολική Μάνη, Ευρώτας, Οινόη και Ερυθρές

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν λόγω της κακοκαιρίας Byron οι δήμοι Μεγαρέων, ανατολικής Μάνης, Ευρώτα και οι δημοτικές ενότητες Οινόης και Ερυθρών του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας.

Ειδικότερα οι παραπάνω περιοχές, αποφασίστηκε από τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Παπαευσταθίου, να κηρυχθούν σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών (πλημμύρες, κατολισθήσεις) που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν κατά το διάστημα 4 και 5 Δεκεμβρίου 2025.

Η κήρυξη θα ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης των φαινομένων και για τρεις μήνες, δηλαδή έως και 4 Μαρτίου 2026.

Σημειώνεται ότι η Δημοτική Ενότητα Μάνδρας και η Δημοτική Ενότητα Βιλίων είναι ήδη κηρυγμένες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση συνεπειών (πλημμύρες, κατολισθήσεις) που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις) και παραμένουν στην κατάσταση αυτή, αντίστοιχα, έως την 2η Φεβρουαρίου 2026, και έως την 28η Ιανουαρίου 2026.

Όπως τονίζεται σε σχετική απόφαση, σε περίπτωση που το χρονικό διάστημα μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου 2026 για τη δημοτική ενότητα Μάνδρας και τις 28 Ιανουαρίου 2026 για τη δημοτική ενότητα Βιλίων δεν αρκεί για τη διαχείριση των συνεπειών από τις νέες καταστροφές που προκλήθηκαν από την εκδήλωση εντόνων καιρικών φαινομένων στις παραπάνω περιοχές, ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας μπορεί να επανέλθει με νεότερο αίτημα παράτασης των παραπάνω κηρύξεων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Κακοκαιρία Byron: Υπερχείλισε ο Ενιπέας

Μηνύματα του 112 εστάλησαν στους κατοίκους της Υπέρειας, μέσω των οποίων καλούνται να εκκενώσουν τον οικισμό και να μετακινηθούν προς την πόλη των Φαρσάλων, λόγω υπερχείλισης του ποταμού Ενιπέα.

Την ίδια στιγμή, για τον ίδιο λόγο σε επιφυλακή βρίσκονται οι κάτοικοι των κοινοτήτων Λεύκης, Ορφανών, Φύλλου, Αμπελώνα και Ηλιά του Δήμου Παλαμά.

«Βρέχει κι ο κόσμος φοβάται», δηλώνουν στο larissanet.gr οι ντόπιοι της επαρχίας των Φαρσάλων, οι οποίοι έμειναν ξάγρυπνοι όλο το βράδυ, με τον φόβο μιας νέας κλιμάκωσης των καιρικών φαινομένων.