Καιρός - Ζιακόπουλος: Ψυχρές αέριες μάζες δημιουργούν αστάθεια το νέο εικοσιτετράωρο στη χώρα

Αστάθεια και έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται το νέο εικοσιτετράωρο στη χώρα, σύμφωνα με την νέα πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου.

Ο γνωστός μετεωρολόγος, στη νέα πρόγνωση του στον προσωπικό ιστότοπό του για τον καιρό, αναφέρει πως την Τρίτη αναμένονται έντονα φαινόμενα, όπως βροχές, καταιγίδες αλλά και ισχυροί άνεμοι σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Ζιακόπουλος εξηγεί πως το νέο εικοσιτετράωρο, ψυχρές αέριες μάζες που μεταφέρονται στα ανώτερα ατμοσφαιρικά στρώματα πάνω από τη χώρα, δημιουργούν αυτή την αστάθεια.

Σχετικά με τον καιρό των επόμενων ημερών, ο κ. Ζιακόπουλος σημειώνει πως η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, ενώ το Σαββατοκύριακο αναμένεται νέα αστάθεια με παρόμοια φαινόμενα, όπως βροχές και καταιγίδες αλλά και μία βαθμιαία πτώση του υδραργύρου.

«Η χώρα εξακολουθεί να επηρεάζεται από τον συνδυασμό των υψηλών πιέσεων στα Β. Βαλκάνια με τις χαμηλές πιέσεις στην Α. Μεσόγειο, με αποτέλεσμα τη διατήρηση των βόρειων ανέμων με ένταση ως τα 7 μποφόρ (Α-ΝΑ Αιγαίο και Καρπάθιο Πέλαγος)», αναφέρει αρχικά στην πρόγνωσή του ο Δημήτρης Ζιακόπουλος.

«Κατά τα άλλα, το νέο εικοσιτετράωρο (Τρίτη), με τις ψυχρές αέριες μάζες που μεταφέρονται στα ανώτερα ατμοσφαιρικά στρώματα πάνω από την περιοχή μας, η δομή της ατμόσφαιρας θα γίνει ασταθής, με συνέπεια την εκδήλωση τοπικών όμβρων και μεμονωμένων καταιγίδων κυρίως στην κεντρική Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία θα φθάσει τους 35 βαθμούς (Δ. Ελλάδα)», συνεχίζει.

«Την Τετάρτη (27/8), δεν προβλέπονται βροχές και μάλιστα στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΔ με ένταση στα δυτικά 4 με 5 και στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά. Την Πέμπτη (28/8), το νέο στοιχείο στην εξέλιξη του καιρού θα είναι η μικρή άνοδος της θερμοκρασίας. Την Παρασκευή (29/8), αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι βόρειοι άνεμοι σταδιακά θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο», συμπληρώνει.

«Το Σαββατοκύριακο (30-31/8), σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν στη Β-ΒΔ Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ-ΝΔ 4 με 6 μποφόρ, στρεφόμενοι σταδιακά την Κυριακή σε ΒΔ με την ίδια ένταση. Με τη στροφή των ανέμων σε ΒΔ, η θερμοκρασία θα σημειώσει βαθμιαία πτώση, αρχής γενομένης από τις Δ-ΒΔ περιοχές της χώρας», καταλήγει.