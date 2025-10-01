Καιρός - Ζιακόπουλος: «Έρχεται διήμερο με μεγάλης έντασης φαινόμενα»

Για ισχυρά και επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα εντός των επόμενων δύο ημερών, προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι τις τελευταίες ώρες.

Μετά το έκτακτο δελτίο που εξέδωσε η ΕΜΥ το μεσημέρι της Τετάρτης, για τη σφοδρή κακοκαιρία που αναμένεται να σαρώσει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ο Δημήτρης Ζιακόπουλος κάνει λόγο για ένα «διήμερο με σχετικά μεγάλης έντασης φαινόμενα».

Στην πρόγνωση του στον προσωπικό του ιστότοπο, ο γνωστός μετεωρολόγος αναφέρει πως εντός των επόμενων ωρών, αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες, φαινόμενα τα οποία θα είναι κατά τόπους θα είναι έντονα, δημιουργώντας μεγάλο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων.

Παράλληλα, εξηγεί ποιες περιοχές είναι στο επίκεντρο της κακοκαιρίας τόσο την Πέμπτη όσο και την Παρασκευή, ξεκαθαρίζοντας ότι η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα.

«Οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό στην κεντρική Μεσόγειο κινείται ανατολικά, ενώ υψηλές πιέσεις καλύπτουν τα Β. Βαλκάνια. Με αυτές τις συνθήκες ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας, το νέο εικοσιτετράωρο (Πέμπτη), σε όλη σχεδόν τη χώρα -εξαιρούνται οι ΝΑ νησιωτικές περιοχές της- θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα προαναφερθέντα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα, με συνέπεια ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων σε τοπικό επίπεδο να είναι υπαρκτός», αναφέρει αρχικά στην ανάρτησή του ο Δημήτρης Ζιακόπουλος.

«Οι περιοχές στις οποίες ο κίνδυνος αιφνίδιων πλημμυρών είναι πιο μεγάλος είναι η Κεφαλονιά, η Ζάκυνθος, η Αιτωλοακαρνανία, η Αχαΐα, η Ηλεία, η Μεσσηνία και η Λακωνία. Να συμπληρώσω ότι κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων υπάρχει ακόμα για περιοχές της Ημαθίας, την Πιερία και την Α. Θεσσαλία (κυρίως για τις ανατολικές περιοχές του Ν. Λάρισας). Οι άνεμοι θα φθάσουν τα 7 μποφόρ (δυτική και τη βόρεια Ελλάδα) και στις δυτικές, κεντρικές και βόρειες περιοχές της χώρας η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της», συνεχίζει.

«Την Παρασκευή (3/10), τα σημαντικότερα από πλευράς έντασης και συνεπειών φαινόμενα θα εκδηλωθούν στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του ανατολικού και βόρειου Αιγαίου. Στην υπόλοιπη Ελλάδα ο καιρός θα είναι άστατος κατά περιόδους νεφελώδης με σποραδικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στη Δ. Ελλάδα. Οι άνεμοι στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα πνέουν Β-ΒΔ 5 με 7 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές Δ-ΝΔ με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα», καταλήγει.