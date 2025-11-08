Καιρός - Τσατραφύλλιας: «Με πιθανό ψιλόβροχο ο Αυθεντικος Μαραθώνιος»

Τα προγνωστικά δεδομένα σε ό,τι αφορά τον καιρό της Κυριακής, ημέρα διαγωγής του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθήνας, παρουσίασε με ανάρτηση στα social media ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Ο κ. Τσατραφύλλιας, μεταξύ άλλων, κάνει λόγο για «θετικές καιρικές συνθήκες» κατά την έναρξη και διάρκεια του Μαραθωνίου, ενώ διευκρίνισε πως το «ψιλόβροχο» θα ευνοήσει τους αθλητές και τις αθλήτριες, που θα πάρουν μέρος στον αγώνα.

«Με τον καιρό σύμμαχο και το πιθανό ψιλοβρόχο να δροσίζει τα βήματα… Ο ιδανικός Μαραθώνιος!» αναφέρει χαρακτηριστικά ο μετεωρολόγος του Alpha.

Καιρός: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από ΕΜΥ

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, το μεσημέρι της Παρασκευής, εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, παρουσιάζοντας αναλυτικά και τις περιοχές, που θα επηρεαστούν από τα φαινόμενα.

Ενδεικτικά, υπογραμμίζει πως κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται:

1. Το Σάββατο (08-11-25) μέχρι το απόγευμα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο.

2. Την Κυριακή (09-11-25) από τις προμεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο και από το απόγευμα στη δυτική Στερεά και την Ήπειρο.

3. Τη Δευτέρα (10-11-25)

μέχρι και το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά

μέχρι και το βράδυ στη δυτική Πελοπόννησο

από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία.

Ο καιρός για τη Δευτέρα

Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο, τη νοτιοδυτική Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα στα βορειοδυτικά θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και την Εύβοια και βαθμιαία στο κεντρικό Αιγαίο. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ στρεφόμενοι στο Ιόνιο βαθμιαία σε δυτικούς βορειοδυτικούς όπου θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.