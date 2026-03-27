Καιρός: Τι ώρα έρχεται καταιγίδα στην Αθήνα - Το «ακραίο σενάριο για μετεωρολογική βόμβα» από εβδομάδα

Αλλάζει ο καιρός, όπως αναφέρουν οι μετεωρολόγοι, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα.

Σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο, ο καιρός θα παρουσιάσει πρόσκαιρη ύφεση τη Δευτέρα, ωστόσο από την Τρίτη αναμένεται νέα επιδείνωση ενώ η νέα κακοκαιρία δεν αποκλείεται να φέρει τα χαρακτηριστικά «μετεωρολογικής βόμβας».

«Εφόσον διατηρηθούν τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία -και το τονίζω αυτό, διότι κάλλιστα μπορούν να αλλάξουν τα στοιχεία μέσα στα επόμενα τρεξίματα των μοντέλων- υπάρχει υπολογίσιμη πιθανότητα την ερχόμενη Τρίτη-Τετάρτη να επηρεαστεί η χώρα μας από ένα ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό ή ακόμα και από ένα φαινόμενο που στη Μετεωρολογία ονομάζεται «Μετεωρολογική βόμβα» (το ακραίο σενάριο)» εξηγεί στη συνέχεια.

Η ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου:

«ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ 25% ΓΙΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΟΜΒΑΣ ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΤΡΙΤΗ-ΤΕΤΑΡΤΗ

Τις επόμενες ώρες αλλά και μέσα στις επόμενες ημέρες έως και το Σαββατοκύριακο, αναμένεται να εκδηλωθούν κατά τόπους βροχές, χωρίς όμως να πρόκειται για κάτι ιδιαίτερα οργανωμένο ή ανησυχητικό στο σύνολο της χώρας.

Από τη Δευτέρα, ο καιρός φαίνεται να παρουσιάζει μία πρόσκαιρη ύφεση, με περιορισμό των φαινομένων και αρκετά μεγάλη βελτίωση.

Ωστόσο, ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη από την Τρίτη και στη συνέχεια.

Εφόσον διατηρηθούν τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία -και το τονίζω αυτό, διότι κάλλιστα μπορούν να αλλάξουν τα στοιχεία μέσα στα επόμενα τρεξίματα των μοντέλων- υπάρχει υπολογίσιμη πιθανότητα την ερχόμενη Τρίτη-Τετάρτη να επηρεαστεί η χώρα μας από ένα ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό ή ακόμα και από ένα φαινόμενο που στη Μετεωρολογία ονομάζεται «Μετεωρολογική βόμβα» (το ακραίο σενάριο).

Τι σημαίνει αυτό;

Πρόκειται για ένα οργανωμένο και ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Κεντρικής Μεσογείου, το οποίο καθώς θα προσεγγίζει τη χώρα μας από τα Δυτικά και αντλώντας περαιτέρω ενέργεια από τα τεράστια θαλάσσια τμήματα που θα διέλθει (Τρίτη προς Τετάρτη), ενδέχεται να παρουσιαστεί σημαντική πτώση της ατμοσφαιρικής πίεσης στο κέντρο του (περίπου από 10 έως και ακόμα άνω των 20 hPa μέσα σε 24 ώρες), και αν γίνει αυτό, θα είναι ένα χαρακτηριστικό που θα το κατατάξει στην κατηγορία των πολύ ισχυρών βαρομετρικών ή ακόμα και -στο ακραίο σενάριο- της «Μετεωρολογικής βόμβας», σε περίπτωση που υποχωρήσει η πίεση κατά 24 hPa μέσα σε 24 ώρες στο κέντρο του χαμηλού. Αυτό όμως δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα. Σύμφωνα με όλα τα τρεξίματα των βασικών παγκόσμιων προγνωστικών μοντέλων, η πιθανότητα του ακραίου σεναρίου, δηλαδή του σχηματισμού Μετεωρολογικής βόμβας βρίσκεται αυτή τη στιγμη περίπου στο 25%. Βέβαια αξίζει να σημειωθεί, ότι, ακόμη και αν αυτό συμβεί, θα είναι μια καιρική εξέλιξη που ασφαλώς και έχει ξανασυμβεί στην περιοχή μας, δεν θα είναι δηλαδή κάτι το πρωτοφανές.

Πιθανές επιπτώσεις (αν επιβεβαιωθεί το σενάριο) :

Ισχυρές έως πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες που δύναται να προκαλέσουν πλημμυρικά φαινόμενα

Σφοδροί άνεμοι που ενδέχεται να προκαλέσουν γενικευμένα προβλήματα

Τοπικά έντονα φαινόμενα σε μεγάλο μέρος της χώρας

Χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές

Τα φαινόμενα, αν επιβεβαιωθούν τα δεδομένα, θα ξεκινήσουν σιγά σιγά από την Τρίτη, με κορύφωση κυρίως μέσα στην Τετάρτη.

Απαιτείται αυξημένη προσοχή, καθώς ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να προκαλέσει εκτεταμένα προβλήματα, όπως :

Πλημμυρικά φαινόμενα σε αστικές και ευάλωτες περιοχές αλλά και στην περιφέρεια

Υπερχείλιση ρεμάτων και χειμάρρων

Κατολισθήσεις σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές

Πτώσεις δέντρων και ζημιές σε υποδομές από τους ισχυρούς ανέμους

Προβλήματα στο οδικό δίκτυο (ολισθηρότητα, περιορισμένη ορατότητα)

Διακοπές ρεύματος ή επικοινωνιών σε τοπικό επίπεδο

Προβλήματα σε θαλάσσιες και αεροπορικές συγκοινωνίες

Χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές

Θα υπάρξει νεότερη και πιο σαφής ενημέρωση μέσα στο Σαββατοκύριακο, καθώς τα προγνωστικά στοιχεία θα επικαιροποιούνται, και να σας πω την αλήθεια, εύχομαι να μην προσεγγίσει τη χώρα μας ένα τέτοιο βαρομετρικό χαμηλό.

ΥΓ : Σας διατυπώνω την πρώτη εκτίμηση της τάσης, με βάση τα έως τώρα προγνωστικά δεδομένα. Δεν σημαίνει ότι αυτή θα είναι και η τελική εξέλιξη. Ωστόσο, οφείλω να σας ενημερώσω ότι αυτή τη στιγμή αρκετά στοιχεία συγκλίνουν προς αυτό το σενάριο, πάντα με την απαραίτητη επιφύλαξη.

Το αντιμετωπίζουμε ως ένδειξη και όχι ως βεβαιότητα γιατί έχουμε ακόμη μπροστά μας 4 ημέρες.

Θα το παρακολουθούμε ως ανοιχτό ενδεχόμενο (δηλαδή με ερωτηματικό)

Έχω ξαναπεί ότι ο καιρός είναι ένα χαοτικό σύστημα, που πολλές φορές μεταβάλλει τα δεδομένα ακόμη και σε σύντομο χρονικό διάστημα».

Επίσης, σύμφωνα με το meteo.gr, στις 14:00-17:00 αναμένεται καταιγίδα στην Αθήνα.

Καιρός: Πώς θα είναι το Σαββατοκύριακο και από εβδομάδα

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-03-2026

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Μεταβολή του καιρού με βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρά.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, βαθμιαία στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες και πιθανώς στην Κρήτη. Τα φαινόμενα στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο είναι πιθανό να είναι πρόσκαιρα ισχυρά. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα δυτικά, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και σε ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, όπου θα φτάσει τους 14 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28-03-2026

Στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μικρής διάρκειας καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί και στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5, στα κεντρικά και στις περιοχές Κρήτης, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια 14 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29-03-2026

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μέχρι το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και το ανατολικό Αιγαίο μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ τοπικοί όμβροι πιθανόν να εκδηλωθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Τις βραδινές ώρες ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές και τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά μέχρι το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5, στα δυτικά και νότια πελάγη τοπικά 6 και βαθμιαία στα νότια πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 30-03-2026

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου πιθανώς να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΤΡΙΤΗ 31-03-2026

Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία από το μεσημέρι θα αυξηθούν κα στις περισσότερες περιοχές θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα νοτιοδυτικά από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα τις βραδινές ώρες θα επεκταθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια και θα ενταθούν.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία στα κεντρικά και τα νότια 7 πιθανώς 8 μποφόρ, ενώ στα βόρεια θα στραφούν σε ανατολικούς βορειοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο στα νότια.