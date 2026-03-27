Μαρουσάκης: Τρία κύματα κακοκαιρίας θα πλήξουν τα επόμενα 24ωρα τη χώρα

Η χώρα ετοιμάζεται να δεχτεί τρία διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας τα επόμενα 24ωρα, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Έντονες βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι συνθέτουν το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες στη χώρα, σύμφωνα με την πρόγνωση του γνωστού μετεωρολόγου, νωρίτερα το πρωί της Παρασκευής.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, το πρώτο κύμα επηρεάζει ήδη τα δυτικά και βορειοδυτικά της χώρας και θα συνεχιστεί μέχρι αύριο το μεσημέρι.

Το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας, θα επηρεάσει κυρίως τα νότια και νοτιοανατολικά θαλάσσια τμήματα μέχρι την Κυριακή. Στη συνέχεια την Τρίτη, τελευταία μέρα του Μαρτίου, αναμένεται μάλιστα ισχυρό, πανελλαδικό κύμα κακοκαιρίας.

Σήμερα, υπάρχει ένα οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό που θα φέρει βροχές, τοπικά ισχυρές καταιγίδες, χιόνια στα βουνά και θυελλώδεις νοτιάδες στα πελάγη. Η κακοκαιρία θα επεκταθεί από τη δυτική χώρα προς το ανατολικό Αιγαίο μέσα στη νύχτα, με πιθανές χαλαζοπτώσεις, έντονες βροχές και δυνατούς ανέμους.

Συνολικά, ο άστατος καιρός, θα κυριαρχήσει σε σχεδόν όλη τη χώρα.

Μαρουσάκης: Εν αναμονή ισχυρής πανελλαδικής κακοκαιρίας την Τρίτη

Αύριο, το πρώτο κύμα κακοκαιρίας θα φτάσει στο ανατολικό Αιγαίο, φέρνοντας βροχές και καταιγίδες στα νησιά της περιοχής.

Στα υπόλοιπα μέρη της χώρας, η μέρα θα ξεκινήσει σχετικά ήπια, αλλά από το απόγευμα θα αρχίσει αστάθεια στα ηπειρωτικά και ταυτόχρονα θα εισβάλει το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας.

Το δεύτερο κύμα αναμένεται έντονο, κυρίως στην Κρήτη και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, με μεγάλη ποσότητα βροχής και καταιγίδες. Η διάρκεια του θα είναι μέχρι περίπου το μεσημέρι της Κυριακής, απαιτώντας προσοχή για τα έντονα καιρικά φαινόμενα που μπορεί να φέρει.

Μετά θα υπάρξει μια μικρή ύφεση, κυρίως την Κυριακή και τη Δευτέρα, πριν έρθει το τρίτο κύμα κακοκαιρίας την Τρίτη. Αυτό θα φέρει βροχές, καταιγίδες, πτώση της θερμοκρασίας και χιόνια στα ορεινά, επηρεάζοντας και πάλι μεγάλο μέρος της χώρας.

Η κατάσταση αναμένεται να σταθεροποιηθεί μετά τη Μεγάλη Τρίτη και τη Μεγάλη Τετάρτη, με ήπιες καιρικές συνθήκες και χωρίς έντονα φαινόμενα, επιτρέποντας πιο καλό καιρό κοντά στις γιορτές του Πάσχα.