Καιρός - Ζιακόπουλος: Με καταιγίδες, κρύο και χιόνια το τριήμερο στη χώρα

Έντονη αστάθεια το Σαββατοκύριακο - Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας

The LiFO team
Φωτ. Unsplash
Έντονη αστάθεια αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός το επόμενο τριήμερο, σύμφωνα με την πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου.

Ο γνωστός μετεωρολόγος στον προσωπικό του ιστότοπο, έκανε τις δικές του εκτιμήσεις για την πορεία του καιρού τόσο την Παρασκευή, όσο και το Σαββατοκύριακο, κάνοντας λόγω για έλευση ισχυρών αλλά και έντονων φαινομένων.

Όπως χαρακτηριστικά εξηγεί, σε πολλές περιοχές της χώρας κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι οι βροχές και οι τοπικές καταιγίδες, με τα ορεινά να «ντύνονται» στα λευκά από χιονοπτώσεις.

Η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλο για τον καιρό

Για την Παρασκευή, ο γνωστός μετεωρολόγος εξηγεί πως αναμένονται «βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στη δυτική Ελλάδα, τη βόρεια χώρα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Χιονοπτώσεις στα ορεινά καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της δυτικής - βορειοδυτικής Ελλάδας και άνεμοι δυτικοί - νοτιοδυτικοί 6 με 7 μποφόρ».

Παράλληλα, κάνει λόγο για «πτώση των μέγιστων τιμών της θερμοκρασίας κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια».

Τέλος, για το Σαββατοκύριακο, αναφέρει πως αναμένεται «άστατος καιρός με τοπικές βροχές κατά περιόδους και στα ορεινά παροδικές χιονοπτώσεις. Άνεμοι ως 6 μποφόρ και μέγιστες θερμοκρασίες κατά 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερες από τις κανονικές (μέσες) της εποχής». 

 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΛΙΜΑΝΑΚΙΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΔΥΤΗΣ ΝΕΚΡΟΣ ΚΑΜΕΡΑ

Ελλάδα / Πώς συνέβη η τραγωδία στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης: Στο «Πηγάδι του Διαβόλου» εντοπίστηκε ο δύτης

Κάμερα κατέγραψε τις τελευταίες του στιγμές - Η σορός του 34χρονου έχει εγκλωβιστεί στο σημείο και έχει σχεδιαστεί νέα επιχείρηση για την ανάσυρση, πιθανόν το ερχόμενο Σάββατο
