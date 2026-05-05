Καιρός - Μαρουσάκης: Προ των πυλών θερμό επεισόδιο με 30άρια στη χώρα

Για «θερμό επεισόδιο» με 30άρια και ζέστη, κάνει λόγο στη νέα πρόγνωσή του για τον καιρό, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Ο γνωστός μετεωρολόγος το πρωί της Τρίτης στην πρόγνωσή του, εξήγησε πως η χώρα μπαίνει σταδιακά σε ένα πιο θερμό σκηνικό, με τον καιρό τις επόμενες ημέρες να θυμίζει περισσότερο αρχές καλοκαιριού.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, θερμότερες αέριες μάζες από τις ακτές της βόρειας Αφρικής θα αρχίσουν να επηρεάζουν τη χώρα, ανεβάζοντας αισθητά τη θερμοκρασία και οδηγώντας τον υδράργυρο τοπικά πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Παράλληλα, αυτή η ατμοσφαιρική κυκλοφορία θα ευνοήσει και τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, με αυξημένες συγκεντρώσεις να αναμένονται κυρίως την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο είναι τα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια τμήματα της χώρας, όπου η ατμόσφαιρα θα γίνει πιο θολή και αποπνικτική κατά διαστήματα.

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Μέχρι και την Πέμπτη, όπως εξηγεί ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, ο καιρός θα παραμείνει σχετικά ήπιος, χωρίς αξιόλογες βροχές, με ένα βαρομετρικό χαμηλό από τη βόρεια Αφρική να πλησιάζει σταδιακά τη χώρα, μεταφέροντας θερμότερες και πιο υγρές αέριες μάζες μαζί με αφρικανική σκόνη.

Την Παρασκευή και το Σάββατο αναμένονται τοπικές βροχές κυρίως σε Ιόνιο και ηπειρωτικά, οι οποίες κατά τόπους θα έχουν χαρακτήρα λασποβροχών, ενώ στη συνέχεια θα επηρεαστούν και περιοχές του ανατολικού Αιγαίου.

Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν υψηλές, φτάνοντας την Παρασκευή τους 28–30 βαθμούς στα ανατολικά και νότια, με μικρή πτώση το Σάββατο.



Από την Κυριακή και κυρίως τη Δευτέρα, προβλέπεται νέα άνοδος της θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο να ξεπερνά εκ νέου τους 30 βαθμούς Κελσίου, σηματοδοτώντας την επιστροφή σε σχεδόν καλοκαιρινές συνθήκες, μέσα σε ένα γενικά πιο θερμό και ανοιξιάτικο μοτίβο.