Καιρός - Τσατραφύλλιας: «Μετά τον "μαγιάτικο χιονιά" ανοίγει ο δρόμος για αφρικανική ζέστη»

Μετά τις ασταθείς συνθήκες των προηγούμενων ημερών, ο καιρός φαίνεται να αλλάζει απότομα, καθώς σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων αναμένεται αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας μέσα στις επόμενες ημέρες.

Το σκηνικό του καιρού συγκεκριμένα τα επόμενα εικοσιτετράωρα θα θυμίζει περισσότερο αρχές καλοκαιριού, με τον υδράργυρο να «ανεβαίνει» σταδιακά σε όλη τη χώρα.

Οι ειδικοί αναφέρουν ότι θερμές αέριες μάζες θα κινηθούν προς τη χώρα μας, οδηγώντας σε σημαντική ενίσχυση της ζέστης, ενώ σε αρκετές περιοχές η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει ακόμη και τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Μάλιστα η τάση αυτή φαίνεται πως θα διατηρηθεί για αρκετές ημέρες.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια για τον καιρό

Ο γνωστός μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, αναφέρεται σε αυτή την αλλαγή του σκηνικού του καιρού, στη νέα ανάρτησή του στα social media.

Στην ανάρτησή του, αναφέρει χαρακτηριστικά πως «μετά τον ιστορικό "μαγιάτικο χιονιά" ανοίγει ο δρόμος για αφρικανική ζέστη και σκόνη».

«Από την Κυριακή και μετά θα ξεπεράσουμε τους 30 βαθμούς» συνεχίζει στην ανάρτησή του, την οποία συνοδεύει με ένα timelapse.