ΕΛΛΑΔΑ

No.1

Ελλάδα

Λέρος: Νεκρός 50χρονος με τραύμα στο κεφάλι

Οι αρχές έδωσαν παραγγελία για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στο θύμα

The LiFO team
The LiFO team
ΛΕΡΟΣ ΝΕΚΡΟΣ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
0

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το απόγευμα της Πέμπτης (26/2) ένας 50χρονος κάτοικος της Λέρου, διερευνούν οι αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ο 50χρονος έφερε βαριά τραύματα στο κεφάλι και, παρά τη διακομιδή του στη νοσηλευτική μονάδα του νησιού, έφυγε από τη ζωή.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το αρμόδιο τμήμα της αστυνομίας, το οποίο συλλέγει στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού, ενώ «φως» στα αίτια του θανάτου αναμένεται να ρίξει το πόρισμα του ιατροδικαστή, μετά την παραγγελία για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής που δόθηκε από τις αστυνομικές αρχές.

Αξίζει να επισημανθεί ότι ο 50χρονος άνδρας στη Λέρο βρέθηκε βαριά τραυματισμένος στην επιχείρηση, την οποία διαθέτει μαζί με άλλα δύο άτομα κι ένα συγγενικό του πρόσωπο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ, ΕΡΤ

Ελλάδα

Tags

0

No.1

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τρίπολη: Συλλήψεις μελών εγκληματικής οργάνωσης για ληστείες και κλοπές - Υπάρχει και καταγγελία για βιασμό

Ελλάδα / Τρίπολη: Συλλήψεις μελών εγκληματικής οργάνωσης για ληστείες και κλοπές - Υπάρχει και καταγγελία για βιασμό

Μία γυναίκα υποστηρίζει ότι την ανάγκασαν σε «σεξουαλική πράξη με βιντεοσκόπηση», απειλώντας ότι θα δημοσιοποιούσαν το υλικό σε περίπτωση που κατήγγελλε το γεγονός στην Αστυνομία
THE LIFO TEAM
 
 