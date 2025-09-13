Καιρός - Κολυδάς: Τη Δευτέρα η χώρα θα βρεθεί στο «όριο» ενός ευρύτερου συστήματος

Επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός τη Δευτέρα, σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων τα τελευταία εικοσιτετράωρα.

Ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ σε νέα ανάρτησή του στα social media για τον καιρό, εξηγεί πως παρότι οι επόμενες ημέρες θα κυλήσουν χωρίς βροχές, τη Δευτέρα θα υπάρξει μία «εξαίρεση».

Συγκεκριμένα, όπως χαρακτηριστικά εξηγεί παραθέτοντας παράλληλα και χάρτες για την πορεία των φαινομένων, «μόνο τη Δευτέρα η χώρα μας βρίσκεται στο «όριο» ενός ευρύτερου συστήματος που επηρεάζει κυρίως τα βόρεια Βαλκάνια και τη Δυτική Τουρκία».

Στη συνέχεια, ο κ. Κολυδάς ξεκαθαρίζει πως «οι πιο έντονες βροχές εστιάζονται στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη».

Παράλληλα, στην ανάρτησή του συμπληρώνει πως η Νότια Ελλάδα και το Αιγαίο, είναι περιοχές που θα μείνουν ανεπηρέαστες από τυχόν φαινόμενα.

«Ίσως δούμε κάποια παροδικά φαινόμενα στα βόρεια της Αττικής», καταλήγει στην ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς.