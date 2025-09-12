Καιρός - Τσατραφύλλιας: Πτώση θερμοκρασίας, βοριάδες και βροχές τη Δευτέρα στη χώρα

Για «φθινοπωρινό σκίρτημα τη Δευτέρα» κάνει λόγο στη νέα ανάρτησή του για τον καιρό, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Ο γνωστός μετεωρολόγος στη νέα ανάρτησή του στα social media για την πορεία του καιρού, ξεκαθαρίζει πως δεν αναμένεται καμία κακοκαιρία στη χώρα το Σαββατοκύριακο, χαρακτηρίζοντας την αστάθεια που θα σημειωθεί τη Δευτέρα ως «φθινοπωρινό σκίρτημα».

Αναλυτικότερα το Σαββατοκύριακο όπως εξηγεί ο κ. Τσατραφύλλιας, αναμένεται αρκετή ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες στη χώρα, με το σκηνικό να είναι σχεδόν καλοκαιρινό.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει o καιρός της Δευτέρας θα αποτελέσει εξαίρεση, καθώς αναμένεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας, βροχές αλλά και βοριάδες στη χώρα.

«Σχετικά καλοκαιρινό θα είναι και αυτό το Σαββατοκύριακο στη χώρα μας με τη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς και με αρκετή ηλιοφάνεια (και περιορισμένη αστάθεια στα βόρεια ορεινά). Επιπλέον, οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν στα 6 μποφόρ», αναφέρει αρχικά στην ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

«Επιπλέον η ανομβρία φαίνεται να συνεχίζεται και το δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη με θερμοκρασίες μάλιστα λίγο πιο πάνω από τα κανονικά επίπεδα. Εξαίρεση θα αποτελέσει ο καιρός την προσεχή Δευτέρα 15/9, όπου μία μικρό-διαταραχή στην ανώτερη ατμόσφαιρα θα φέρει λίγες βροχές στη χώρα μας κυρίως στα ανατολικά και βόρεια (δείτε το χάρτη)», συνεχίζει.

«Παράλληλα η θερμοκρασία θα πέσει πρόσκαιρα 4-5 βαθμούς, ενώ επικρατέστεροι άνεμοι τη νέα εβδομάδα θα είναι οι βοριάδες με εντάσεις που θα αυξομειώνονται», καταλήγει.