Καιρός - Κολυδάς: Πού θα βρέξει περισσότερο το επόμενο τριήμερο

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε σήμερα Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού

Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός στη χώρα μας, τα επόμενα 24ωρα, καθώς αναμένονται σε αρκετές περιοχές βροχές και καταιγίδες.

Νωρίτερα, μέσα στην ημέρα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) εξέδωσε Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού.

Παράλληλα, σε σχετική ανάρτησή του στο Facebook, ο μετεωρολόγος Θεόδωρος Κολυδάς αναφέρει τις περιοχές, όπου θα βρέξει περισσότερο τις επόμενες τρεις ημέρες.

«Το επόμενο τριήμερο θα έχει έντονα φθινοπωρινά χαρακτηριστικά, με το "δυτικό υετικό μέτωπο" να κυριαρχεί. Πιο ευάλωτες περιοχές Ήπειρος, Δυτική Στερεά (Aιτωλοακαρνανία), Ηλεία, Μεσσηνία. Μικρότερη επίδραση για Ανατολική Στερεά, Αιγαίο, Κρήτη.», σημειώνει, αρχικά, ο κ. Κολυδάς.

«Η μεγαλύτερη συγκέντρωση βροχής εμφανίζεται από την Κέρκυρα και τα Ιωάννινα έως την Πάτρα, τον Πύργο και την Καλαμάτα», επισημαίνει ο ίδιος, αναρτώντας και σχετικό χάρτη.

Καιρός: Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Σάββατο 08-11-2025

Αρχικά στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά τη δυτική Πελοπόννησο, βαθμιαία στην κεντρική Μακεδονία και από τις βραδινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειονανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Στις Κυκλάδες και την Κρήτη αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα στα βόρεια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 19 βαθμούς και τοπικά τους 20 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 20 με 22 και τοπικά στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Kυριακή 09-11-2025

Στα δυτικά και τα βόρεια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο και μέχρι το μεσημέρι στο βορειοανατολικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Δευτέρα 10-11-2025

Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο, τη νοτιοδυτική Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα στα βορειοδυτικά θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και την Εύβοια και βαθμιαία στο κεντρικό Αιγαίο. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ στρεφόμενοι στο Ιόνιο βαθμιαία σε δυτικούς βορειοδυτικούς όπου θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

