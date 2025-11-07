Καιρός - Μαρουσάκης: «Nέο βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία, υψηλός κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια»

Ο καιρός των επόμενων ωρών δεν παρουσιάζει αξιόλογες μεταβολές. Η χώρα παραμένει υπό την επίδραση διαδοχικών βαρομετρικών χαμηλών που μας έρχονται από την κεντρική Μεσόγειο, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Ο μετεωρολόγος του Open, ανέφερε πως «το κύμα κακοκαιρίας θα εκτονωθεί προς το νοτιοανατολικό Αιγαίο τις επόμενες ώρες, με τον καιρό να βελτιώνεται πρόσκαιρα στα υπόλοιπα γεωγραφικά διαμερίσματα».

Ωστόσο, προειδοποίησε, πως από την περιοχή της Ιταλίας, «έρχεται νέο βαρομετρικό χαμηλό που θα επιδεινώσει τον καιρό από σήμερα το βράδυ στη Δυτική Ελλάδα. Περιμένουμε έντονα φαινόμενα, ενώ υπάρχει υψηλός κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια μέσα στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά».

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης εξηγεί, πως τα βαρομετρικά χαμηλά δεν περνούν και φεύγουν απλώς, αλλά αλληλεπιδρούν με θαλάσσιες εκτάσεις ή την τοπογραφία με την οποία έρχονται αντιμέτωπα, με αποτέλεσμα να διαμορφώνουν διάφορους τύπους καιρού. «Δεν φαίνεται να έχουμε τον όγκο νερού που έχουν στην Ισπανία», ανέφερε,

Σήμερα, Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο αναμένονται κάποιες καταιγίδες με ένταση, ενώ ο καιρός θα είναι βελτιωμένος στην υπόλοιπη χώρα.

Μαρουσάκης: «Μεγάλη προσοχή στη Δυτική Ελλάδα»

Ο μετεωρολόγος προειδοποίησε στη συνέχεια, να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη Δυτική Ελλάδα, ενόψει των έντονων καιρικών φαινομένων που έρχονται στη χώρα. Συγκεκριμένα, όπως είπε: «Δείτε τις καταιγίδες που σχηματίζονται στη Δυτική Ελλάδα. Μεγάλη προσοχή στη Δυτική Ελλάδα σήμερα αλλά και αύριο - σήμερα το βράδυ και καθ’ όλη τη διάρκεια της αυριανής ημέρας».

Όσο για τον υδράργυρο, οι θερμοκρασίες σημειώνουν πτώση και ο καιρός τις επόμενες ημέρες θα φέρει κρύο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

«Κάνει κρύο προς τη Βόρεια Ελλάδα, όπου ξεκινούν πλέον οι μονοψήφιες θερμοκρασίες. Η θερμή αέρια μάζα έχει περιοριστεί προς το νοτιοανατολικό θαλάσσιο τμήμα της χώρας, όπου σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 23 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες περιοχές, όμως, δεν φαίνεται να ξεπερνά τους 18 με 20 βαθμούς», συνέχισε, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Όσο για τον καιρό στον νομό Αττικής, σήμερα οι συννεφιές εναλλάσσονται με διαστήματα ηλιοφάνειας. Δεν αποκλείεται αύριο ή την Κυριακή να σημειωθούν κάποιες βροχές, χωρίς όμως να αναμένονται αξιόλογα φαινόμενα.