Καιρός - Τσατραφύλλιας: «Δύο ιταλικές κακοκαιρίες θα δώσουν έντονα φαινόμενα στη χώρα μας»

Ισχυρές καταιγίδες στη δυτική και βόρεια Ελλάδα αναμένονται στη χώρα μας, τι επόμενες ημέρες, εξαιτίας «δύο κακοκαιριών» που πλήττουν την Ιταλία.

«Ένα βαρομετρικό χαμηλό από σήμερα το βράδυ μέχρι την Κυριακή και ένα δεύτερο από την Κυριακή μέχρι την Τρίτη 11/11 και τα δύο από την Ιταλία, θα προκαλέσουν ισχυρές καταιγίδες στη δυτική και βόρεια Ελλάδα», σημειώνει χαρακτηριστικά ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Ο ίδιος, μέσω σχετικής ανάρτησής του στο Facebook, προειδοποιεί για πλημμυρικά επεισόδια και κατολισθήσεις στα νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία, στις παράκτιες περιοχές της Πελοποννήσου, στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

«Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν σήμερα τη νύχτα στα δυτικά και μέσα στην ημέρα θα επεκταθούν στα βόρεια. Οι νοτιάδες θα ενισχυθούν και θα κρατήσουν τη θερμοκρασία λίγο υψηλά, ενώ αυξημένοι θα είναι και οι δείκτες υγρασίας. Βροχές θα έχουν οι περισσότερες περιοχές», προσθέτει ο μετεωρολόγος.

