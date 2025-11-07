ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Καιρός - Τσατραφύλλιας: «Δύο ιταλικές κακοκαιρίες θα δώσουν έντονα φαινόμενα στη χώρα μας»

Ο μετεωρολόγος προειδοποιεί για «πλημμυρικά επεισόδια και κατολισθήσεις» σε αρκετές περιοχές της χώρας

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Καιρός - Τσατραφύλλιας: «Δύο ιταλικές κακοκαιρίες θα δώσουν έντονα φαινόμενα στη χώρα μας» έως και την Τρίτη Facebook Twitter
Φωτογραφία: Unsplash
0

Ισχυρές καταιγίδες στη δυτική και βόρεια Ελλάδα αναμένονται στη χώρα μας, τι επόμενες ημέρες, εξαιτίας «δύο κακοκαιριών» που πλήττουν την Ιταλία.

«Ένα βαρομετρικό χαμηλό από σήμερα το βράδυ μέχρι την Κυριακή και ένα δεύτερο από την Κυριακή μέχρι την Τρίτη 11/11 και τα δύο από την Ιταλία, θα προκαλέσουν ισχυρές καταιγίδες στη δυτική και βόρεια Ελλάδα», σημειώνει χαρακτηριστικά ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Ο ίδιος, μέσω σχετικής ανάρτησής του στο Facebook, προειδοποιεί για πλημμυρικά επεισόδια και κατολισθήσεις στα νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία, στις παράκτιες περιοχές της Πελοποννήσου, στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

«Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν σήμερα τη νύχτα στα δυτικά και μέσα στην ημέρα θα επεκταθούν στα βόρεια. Οι νοτιάδες θα ενισχυθούν και θα κρατήσουν τη θερμοκρασία λίγο υψηλά, ενώ αυξημένοι θα είναι και οι δείκτες υγρασίας. Βροχές θα έχουν οι περισσότερες περιοχές», προσθέτει ο μετεωρολόγος.

Ολόκληρη η ανάρτηση: 

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ναυάγιο Πύλου: Την ποινική δίωξη του αρχηγού του Λιμενικού ζητάει η Εισαγγελία

Ελλάδα / Ναυάγιο Πύλου: Άσκηση ποινικής δίωξης κατά του νυν αρχηγού του Λιμενικού Σώματος και ανώτερων στελεχών της ηγεσίας του

Η ποινική δίωξη αφορά σε κακούργημα και αδικήματα, όπως η έκθεση κατά συρροή από παράλειψη με νομική υποχρέωση διάσωσης και κατάστασης προσώπων αβοήθητων
LIFO NEWSROOM
Στην iGEM Ioannina 2025 το χρυσό μετάλλιο του κορυφαίου παγκόσμιου διαγωνισμού συνθετικής βιολογίας

Ελλάδα / Χρυσό μετάλλιο σε Έλληνες φοιτητές που θέλουν να σώσουν τα πλατάνια

Η ομάδα iGEM Ioannina 2025 ξεχώρισε και διακρίθηκε για την καινοτόμο πρότασή συνθετικής βιολογίας που αφορά την αντιμετώπιση της εκτεταμένης νέκρωσης που απειλεί τα οικοσυστήματα της Ελλάδας
LIFO NEWSROOM
ΟΠΛΟΚΑΤΟΧΗ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ

Ελλάδα / Τα μέτρα για την παράνομη οπλοκατοχή: «Τέρμα οι τοπικές μαφίες» είπε ο Χρυσοχοΐδης

Μόνιμα το «ελληνικό FBI» στην Κρήτη, τέλος οι μπαλωθιές σε γάμους και βαφτίσεις - «Δεν θα κάνουν κουμάντο οι νταήδες» ανέφερε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
LIFO NEWSROOM
 
 