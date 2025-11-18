Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο 16χρονος μετά από ξυλοδαρμό ανηλίκων

Θύμα επίθεσης από ομάδα ανηλίκων, για την κλοπή ενός προστατευτικού κράνους οδήγησης, έπεσε τη Δευτέρα (17/11) ένας 16χρονος στο Ηράκλειο Κρήτης, με συνέπεια να κριθεί απαραίτητη η διακομιδή του στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Ο έφηβος στο Ηράκλειο, μετά τον ξυλοδαρμό του, αντιμετωπίζει πρόβλημα με το μάτι του, ενώ από τις έρευνες της Αστυνομίας προέκυψε πως οι δράστες φέρεται να τού είχαν κλέψει το κράνος πριν από, περίπου, δύο εβδομάδες.

Το πρωί της Δευτέρας ο 16χρονος πληροφορήθηκε από φίλο του ότι είδε το κλεμμένο κράνος στην κατοχή έτερου 16χρονου και έτσι θέλησε να διασταυρώσει αν πράγματι το πρόσωπο, που του υπέδειξε ο φίλος του, κατείχε τον προστατευτικό του εξοπλισμό.

Ηράκλειο: Το χρονικό της επίθεσης

Τότε, φέρεται να δέχθηκε επίθεση από την παρέα του ανήλικου, με τον έναν εξ αυτών να βιντεοσκοπεί -με το κινητό του τηλέφωνο- το σκηνικό. Η Αστυνομία ενημερώθηκε άμεσα για το επεισόδιο του ξυλοδαρμού και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, δηλαδή της 17ης Νοεμβρίου, αστυνομικοί της Ασφάλειας Ηρακλείου προχώρησαν στην σύλληψη των πέντε ανήλικων αγοριών που φέρονται να ενεπλάκησαν στο περιστατικό.

Σε βάρος τους, που οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης, ασκήθηκαν ποινικές διώξεις και σε βαθμό κακουργήματος και εν προκειμένω για απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης σε βάρος αδύναμου ατόμου (η δίωξη αυτή αφορά σε τρεις από τους πέντε ανήλικους, απλή συνέργεια με ψυχική συνδρομή στην απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης (η δίωξη αφορά σε δύο κατηγορούμενους), φθορά ξένης ιδιοκτησίας, επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εξύβριση, απειλή και κλοπή.

Σύμφωνα με τους συνηγόρους υπεράσπισης των πέντε ανηλίκων, κ. Κώστα Παπαμαστοράκη και Φραγκίσκο Λαμπρινό, πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Πέμπτη ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου.

Να σημειωθεί ότι συνελήφθησαν και κάποιοι από τους γονείς για παραμέληση εποπτείας, οι οποίοι ωστόσο αφέθηκαν ελεύθεροι με εισαγγελική εντολή.

Με πληροφορίες από Creta Live

