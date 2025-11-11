Αχαΐα: Ελεύθεροι οι ανήλικοι που προμήθευσαν κάνναβη σε 13χρονο

Οι δύο 15χρονοι μαθητές που κατηγορούνται ότι έδωσαν κάνναβη σε 13χρονο συμμαθητή τους μέσα σε σχολείο της Δυτικής Αχαΐας αφέθηκαν ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους, με περιοριστικούς όρους για τον έναν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στον μαθητή που αντιμετωπίζει τις βαρύτερες κατηγορίες επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εποπτείας από Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων. Οι δύο ανήλικοι φέρεται να υποστήριξαν ενώπιον του ανακριτή ότι το τσιγάρο κάνναβης τούς το είχε προμηθεύσει εξωσχολικό άτομο.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή, όταν ο 13χρονος κατέρρευσε μέσα στο σχολικό συγκρότημα μετά τη χρήση κάνναβης. Μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας και στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Για την υπόθεση έχουν σχηματιστεί δικογραφίες και σε βάρος πέντε γονέων των ανηλίκων, οι οποίοι συνελήφθησαν για παραμέληση εποπτείας, καθώς σύμφωνα με την αστυνομία δεν είχαν λάβει μέτρα για να αποτρέψουν τη συμπεριφορά των παιδιών τους.

