ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Αχαΐα: Ελεύθεροι οι ανήλικοι που προμήθευσαν κάνναβη σε 13χρονο

Ο 13χρονος κατέρρευσε μέσα στο σχολικό συγκρότημα μετά τη χρήση κάνναβης την Παρασκευή 

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Αχαΐα: Ελεύθεροι οι ανήλικοι που προμήθευσαν κάνναβη σε 13χρονο Facebook Twitter
Φωτ: Eurokinissi
0

Οι δύο 15χρονοι μαθητές που κατηγορούνται ότι έδωσαν κάνναβη σε 13χρονο συμμαθητή τους μέσα σε σχολείο της Δυτικής Αχαΐας αφέθηκαν ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους, με περιοριστικούς όρους για τον έναν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στον μαθητή που αντιμετωπίζει τις βαρύτερες κατηγορίες επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εποπτείας από Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων. Οι δύο ανήλικοι φέρεται να υποστήριξαν ενώπιον του ανακριτή ότι το τσιγάρο κάνναβης τούς το είχε προμηθεύσει εξωσχολικό άτομο.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή, όταν ο 13χρονος κατέρρευσε μέσα στο σχολικό συγκρότημα μετά τη χρήση κάνναβης. Μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας και στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Για την υπόθεση έχουν σχηματιστεί δικογραφίες και σε βάρος πέντε γονέων των ανηλίκων, οι οποίοι συνελήφθησαν για παραμέληση εποπτείας, καθώς σύμφωνα με την αστυνομία δεν είχαν λάβει μέτρα για να αποτρέψουν τη συμπεριφορά των παιδιών τους.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω της διαμαρτυρίας των αγροτών

Ελλάδα / Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω της διαμαρτυρίας των αγροτών

Έχοντας μαζί τους πανό που φέρουν συνθήματα με τις λέξεις «Daniel», «Πανώλη» και «Ευλογιά», οι αγρότες που έχουν ταξιδέψει από διάφορα μέρη της Ελλάδας, έχουν ξεκινήσει ήδη τη διαμαρτυρία στο κέντρο της Αθήνας
LIFO NEWSROOM
Στην Ευελπίδων η σπείρα διακίνησης ναρκωτικών - Ανάμεσά τους και ο 46χρονος ρασοφόρος

Ελλάδα / Στην Ευελπίδων η σπείρα διακίνησης ναρκωτικών - Ανάμεσά τους και ο 46χρονος ρασοφόρος

Σημειώνεται πως ο 46χρονος, πρώην μοντέλο και γνωστός YouTuber, δηλώνει «Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος των Παλαιοημερολογιτών» και φέρεται να αποθήκευε και έκλεβε τα ναρκωτικά στην εκκλησία
LIFO NEWSROOM
Αλεξανδρούπολη: Μπλόκο αγροτών στο αεροδρόμιο - Ζητούν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μην ανέβει στη Θράκη

Ελλάδα / Αλεξανδρούπολη: Μπλόκο αγροτών στο αεροδρόμιο - Ζητούν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μην ανέβει στη Θράκη

«Η φτώχεια μάς χτυπάει την πόρτα, η κυβέρνηση δεν έχει κανέναν απολύτως σχεδιασμό», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης
LIFO NEWSROOM
 
 