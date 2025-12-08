ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Ηράκλειο: Νεκρός ανασύρθηκε 40χρονος περιπατητής από το φαράγγι του Αμπά

Περισσότερες από 24 ώρες διήρκησε η επιχείρηση διάσωσης του άνδρα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ηράκλειο: Νεκρός ανασύρθηκε 40χρονος περιπατητής από το φαράγγι του Αμπά Facebook Twitter
Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
0

Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση διάσωσης ενός 40χρονου περιπατητή, που τραυματίστηκε εντός του φαραγγιού Αμπάς, του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων στο Ηράκλειο Κρήτης.

Η επιχείρηση διάσωσης λόγω του δύσβατου της περιοχής, αλλά και των ισχυρών ρευμάτων, ήταν μεγάλη και διήρκησε περισσότερο από 24 ώρες.

Ακόμη και ελικόπτερο Super Puma που έφτασε στην περιοχή, σύμφωνα με την Πυροσβεστική δεν κατέστη εφικτό να παραλάβει τον 40χρονο.

Τελικά, δύναμη από την 3η ΕΜΑΚ και την ΕΜΟΔΕ κατάφεραν να τον μεταφέρουν μέχρι το σημείο που είχε φτάσει το ΕΚΑΒ. Στην επιχείρηση συνολικά συμμετείχαν 19 άτομα από την 3η ΕΜΑΚ και 12 άτομα από την ΕΜΟΔΕ.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Νεκρό παιδί στη Ζάκυνθο: «Είδα τον πατέρα με αίματα, το σκυλί θα μας έτρωγε όλους», λέει ο πρόεδρος Αγίου Λέοντα

Ελλάδα / Νεκρό παιδί στη Ζάκυνθο: «Είδα τον πατέρα με αίματα, το σκυλί θα μας έτρωγε όλους» λέει ο πρόεδρος Αγίου Λέοντα

Ο πρόεδρος της κοινότητας ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν στο σπίτι της οικογένειας και περιέγραψε τι συνέβη μετά την επίθεση του σκύλου στο παιδί
LIFO NEWSROOM
 
 