Φαράγγι του Βίκου: Εντοπίστηκε νεκρή η 65χρονη από την Ολλανδία που αγνοούνταν

Οι αρχές την αναζητούσαν από το μεσημέρι της προηγούμενης ημέρας

Νεκρή εντοπίστηκε η 65χρονη αγνοούμενη, στο φαράγγι του Βίκου.

Οι αρχές αναζητούσαν τη γυναίκα από την Ολλανδία με drone, τα ευρήματα του οποίου επιβεβαίωσαν τις ανησυχίες, ότι η 65χρονη δεν είναι ζωντανή.

Τα ίχνη της χάθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης 4 Σεπτεμβρίου στη θέση Μπελόη, όπου είχε βρεθεί με τον σύζυγό της και έβγαλαν φωτογραφίες. Η σορός βρέθηκε σε χαράδρα 300 μέτρων, όπως μεταφέρει η ΕΡΤ.

Οι άνδρες της 5ης ΕΜΑΚ επιχειρούν να κατέβουν με ειδικό εξοπλισμό και να φτάσουν το σημείο, όπου βρίσκεται η σορός της γυναίκας, σε ένα στένεμα του φαραγγιού. Η διαδικασία της ανάσυρσής της κρίνεται δύσκολη, αφού τα εδάφη στο σημείο όπου βρέθηκε η 65χρονη, είναι δύσβατα και συχνά τα βράχια υποχωρούν, δυσχεραίνοντας το επικίνδυνο έργο των πυροσβεστών.

