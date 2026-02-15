Ηράκλειο Κρήτης: Το παρελθόν του 63χρονου δράστη - Πώς ξεκίνησε ο καβγάς

Το πρωί της Τρίτης (17/2) αναμένεται να απολογηθεί ο 63χρονος άνδρας που σκότωσε -το βράδυ του Σαββάτου- τον αδελφό του στο Ηράκλειο Κρήτης.

Παλαιότερο θύμα του 63χρονου δράστη μίλησε στο Mega και στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», αποκαλύπτοντας πτυχές του παρελθόντος του, προτού δολοφονήσει τον αδελφό του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο καθ' ομολογίαν δράστης στη Βιάννο, δεν ήταν άγνωστος στις αρχές. Μαρτυρίες συγχωριανών του κάνουν λόγο πως η έντονη συμπεριφορά του, η κατανάλωση αλκοόλ και η ιδιαίτερη σχέση που φέρεται να είχε με τα όπλα είχαν δημιουργήσει κατά το παρελθόν σοβαρές εντάσεις στο χωριό του Ηρακλείου.

Ηράκλειο Κρήτης: Το περιστατικό του 2011

Μάλιστα, τα όσα έγιναν το βράδυ του Σαββάτου, έφεραν ξανά στην επιφάνεια ένα περιστατικό του 2011. Όπως αποκάλυψε στις «Εξελίξεις Τώρα» παλαιότερο θύμα του δράστη, ο ίδιος είχε δεχθεί πυροβολισμό από κοντινή απόσταση, σε επεισόδιο που -όπως περιγράφει- ξεκίνησε από φραστική αντιπαράθεση σε καφενείο του χωριού.

«Είχε κρυφτεί στο σπίτι του και με πυροβόλησε πισώπλατα με καραμπίνα», ανέφερε, σημειώνοντας πως στάθηκε τυχερός που επέζησε. «Είχα πει τότε πως αν δεν μπει φυλακή, θα κάνει τα ίδια», πρόσθεσε, δηλώνοντας συγκλονισμένος από την πρόσφατη τραγωδία.

Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο πατέρας του τότε παρολίγον θύματος, αποκαλύπτοντας ότι ο 63χρονος είχε στο παρελθόν στραφεί και κατά του ίδιου του αδελφού του. Όπως είπε, σε παλαιότερο καβγά φέρεται να τον είχε καταδιώξει με τσεκούρι, ενώ δεν απέκλεισε να είχαν προηγηθεί και φθορές σε περιουσιακά στοιχεία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της υπόθεσης, αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν τον 63χρονο (κατά τις αρχικές αναφορές) να εξέρχεται της οικίας και να φέρεται να παραδέχεται ότι είχε σκοτώσει τον αδελφό του. Στο εσωτερικό του σπιτιού βρέθηκε ο 67χρονος με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στον τράχηλο και τραύμα στην κοιλιακή χώρα, με το όπλο να παραμένει στο σώμα του.

Ηράκλειο Κρήτης: Πώς ξεκίνησε ο καβγάς

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο χωριό Μάρθα, όταν ο κατηγορούμενος, υπό την επήρεια αλκοόλ, καυγάδισε με τον αδελφό του στο πατρικό τους και τον τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι στην καρωτίδα και στην κοιλιά.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο 63χρονος κάλεσε αρχικά την αστυνομία για τον καβγά με τον αδελφό του και μετά τον σκότωσε.

Μάλιστα, κατά τις ίδιες πληροφορίες, ήταν σε κατάσταση πλήρους μέθης και δεν είχε αντιληφθεί τι έγινε με τον αδελφό του.

Τοπικά μέσα ανέφεραν ότι από το πρωί του Σαββάτου υπήρχε ένταση μεταξύ τους, για μία καθημερινή διαφωνία που τελικά φέρεται να πυροδότησε τον καβγά.

Λίγες ώρες μετά, έγινε γνωστό ότι ο θύτης ζήτησε από το θύμα τα κλειδιά του αυτοκινήτου και επειδή αρνήθηκε, τότε ξεκίνησε ο καβγάς.