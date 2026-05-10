Ηράκλειο: Εντοπίστηκε κρούσμα βακτηριακής μηνιγγίτιδας

Κρούσμα βακτηριακής μηνιγγίτιδας εντοπίστηκε στο Ηράκλειο.

Ο Δήμος Φαιστού ανακοίνωσε ότι αύριο, Δευτέρα 11 Μαϊου 2026, θα παραμείνει κλειστό το Επαγγελματικό Λύκειο Μοιρών.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Ο Δήμος Φαιστός ενημερώνει ότι, έπειτα από απόφαση του Δημάρχου, το Επαγγελματικό Λύκειο Μοιρών θα παραμείνει κλειστό αύριο, Δευτέρα 11 Μαΐου, λόγω εντοπισμού κρούσματος βακτηριακής μηνιγγίτιδας. Η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των μαθητών και των εκπαιδευτικών, καθώς και προκειμένου να πραγματοποιηθεί η απαιτούμενη απολύμανση στους χώρους του σχολείου και να τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Ο Δήμος βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές και θα ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την ασφαλή επαναλειτουργία της σχολικής μονάδας. Για οποιαδήποτε νεότερο θα υπάρξει ενημέρωση με νέα ανακοίνωση».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ