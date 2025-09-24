ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Ιωάννινα: Αρκούδα επιτέθηκε σε ηλικιωμένο - Τον άκουσαν να φωνάζει οι συγχωριανοί του

Η επίθεση από την αρκούδα έγινε την ώρα που βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού του, έχοντας εισβάλει για να ψάξει για φρούτα

LifO Newsroom
Φωτ. αρχείου: Unsplash
Επίθεση από αρκούδα δέχθηκε ένας ηλικιωμένος από τη Δόλιανη Ζαγορίου, χωριό στα Ζαγοροχώρια του νομού Ιωαννίνων.

Ο άνδρας νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, μετά την επίθεση της αρκούδας, την ώρα που βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού του.

Η αρκούδα είχε εισβάλει, σύμφωνα με την ΕΡΤ, αναζητώντας φρούτα όταν επιτέθηκε στον άνδρα.

Συγχωριανοί που άκουσαν τις κραυγές, έσπευσαν προς βοήθεια και βρήκαν τον γείτονά τους αιμόφυρτο. Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο για τη διακομιδή του.

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν αυξημένη παρουσία αρκούδων στα ορεινά χωριά.

Παρόλο που οι επιδρομές σε καλλιέργειες είναι συνηθισμένες, το συγκεκριμένο περιστατικό χαρακτηρίζεται πρωτοφανές για το Ζαγόρι.

Ελλάδα

