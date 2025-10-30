Ηλεία: Ακόμη ένας 16χρονος στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ

Ακόμη ένας ανήλικος βρέθηκε στο νοσοκομείο, λόγω κατανάλωσης αλκοόλ -αυτή τη φορά στην Ηλεία.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Αστυνομίας, 16χρονο αγόρι μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Γαστούνης και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Πύργου, μετά από κατανάλωση ποτού σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στα Λεχαινά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο ανήλικος περιήλθε σε κατάσταση μέθης, ενώ σε βάρος του ιδιοκτήτη και ενός υπαλλήλου του καταστήματος έχει σχηματιστεί δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ. Οι αρχές αναζητούν τους δύο άνδρες, ενώ η υπόθεση έχει διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

Το νέο περιστατικό έρχεται λίγο καιρό μετά την κατάρρευση της 16χρονης έξω από μαγαζί στο Γκάζι, όπου και κατέληξε. Μέσα σε μόλις λίγες ημέρες, παρόμοιες υποθέσεις όπως αυτή του 16χρνου στην Ηλεία, έχουν σημειωθεί σε Πάτρα, με τη σύλληψη του ιδιοκτήτη μπαρ για διάθεση αλκοόλ σε ανήλικη, καθώς και στη Σαντορίνη. Όσο για το κατάστημα στο Γκάζι, αυτό σφραγίστηκε μετά από παρέμβαση του Δήμου Αθηναίων.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τον 16χρονο στην Ηλεία

Από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ανδραβίδας – Κυλλήνης, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος δύο ανδρών, έπειτα από καταγγελία που υποβλήθηκε χθες το απόγευμα, για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ. Ειδικότερα, χθες τα ξημερώματα, σε περιοχή των Λεχαινών Ηλείας, 16χρονο αγόρι, μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της περιοχής, περιήλθε σε κατάσταση μέθης και μεταφέρθηκε από τον πατέρα του στο Κέντρο Υγείας Γαστούνης και στη συνέχεια διεκομίσθει με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Πύργου.

Από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ανδραβίδας – Κυλλήνης διενεργούνται έρευνες για τον εντοπισμό τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ιδιοκτήτη του καταστήματος και του υπαλλήλου. Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας / Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας. Παράλληλα, θα ενημερωθεί η αρμόδια Δημοτική Αρχή και η αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.