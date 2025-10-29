Καβάλα: Σύλληψη ιδιοκτήτη μπαρ για πώληση αλκοόλ σε 15χρονο - Σε κέντρο υγείας ο ανήλικος

Ένας 15χρονος υπό την επήρεια μέθης, μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Χρυσούπολης, στην Καβάλα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο ανήλικος έπινε ποτά με την παρέα του σε καφέ – μπαρ στην περιοχή της Χρυσούπολης το βράδυ της 28ης Οκτωβρίου.

Ξαφνικά ένιωσε αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί σε κατάσταση μέθης στο Κέντρο Υγείας της περιοχής.

Οι γιατροί του πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες και αφού συνήλθε, αποχώρησε.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε το αστυνομικό τμήμα Νέστου, που συνέλαβε τον 26χρονο ιδιοκτήτη του καταστήματος.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διάθεση και πώληση αλκοόλ σε ανήλικους και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Καβάλας για να απολογηθεί.