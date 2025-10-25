Γκάζι: Λουκέτο στο κλαμπ που σέρβιρε αλκοόλ στη 16χρονη

Με παρέμβαση του Δήμου Αθηναίων, το κλαμπ στο Γκάζι, έξω από το οποίο έχασε τη ζωή της η 16χρονη, σφραγίζεται.

Ο δήμαρχος Αθηναίων ανακοίνωσε ότι δόθηκε εντολή «να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος για το bar που σέρβιρε παρανόμως ποτά σε ανήλικη με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα».

Επομένως, το κλαμπ που σέρβιρε αλκοόλ στη 16χρονη και όπως όλα δείχνουν και σε άλλους ανήλικους, σφραγίζεται.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωσή του που δημοσίευσε μέσω social media, ο Χάρης Δούκας έγραψε:

«Οφείλουν όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Έδωσα εντολή να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος για το bar που σέρβιρε παρανόμως ποτά σε ανήλικη με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα. Για τη σημερινή αρχή του Δήμου Αθηναίων η υπεράσπιση της ασφάλειας των πολιτών -και ιδιαίτερα των νέων παιδιών- είναι αδιαπραγμάτευτη. Ελπίζω ότι οι όλες οι αρμόδιες αρχές, αντιλαμβανόμενες τη σοβαρότητα του προβλήματος θα πράξουν ανάλογα».

Γκάζι: Αναπάντητα τα ερωτήματα για τον θάνατο της 16χρονης

Η 16χρονη βγήκε από το κλαμπ παραπατώντας και λίγο αργότερα, κατέρρευσε στην εξώπορτα ενός σπιτιού απέναντι από το μαγαζί, όπου διασκέδαζε με τους φίλους της. Πόσο είχε πιει; Είχε καταναλώσει και από πριν ποτό; Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που αναμένουν απάντηση από τις εξετάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σε δηλώσεις του στο Mega, ο πατέρας της ανήλικης περιέγραψε όσα προηγήθηκαν της κατάληξης της 16χρονης, πώς ειδοποιήθηκε και πώς αναμένεται να κινηθεί, εάν παρατηρηθεί «κάτι μεμπτό» και ο θάνατος του παιδιού δεν οφείλεται σε κάποια παθολογικά αίτια, όπως τόνισε «θα κινηθούμε διά της ανάλογης διαδικασίας, όπως πρέπει».

Γκάζι: «Είχε φύσημα και επειδή ήταν λίγο υπέρβαρη έπρεπε να προσέχει», λέει ο πατέρας της 16χρονης

Αρχικά, ο πατέρας της 16χρονης είπε: «Με πήραν κατευθείαν οι φίλοι της τηλέφωνο και πήγα από τους φίλους της πρώτα, και μου είπαν τι έχει συμβεί, γιατί δεν είχα καταλάβει ακριβώς τι είχε γίνει. Ήταν 02.30 το βράδυ. Στο νοσοκομείο έγινε το μοιραίο… Ήταν 10 άτομα, δεν ήταν τρία κορίτσια. Βγήκαν έξω για να πουν καληνύχτα και να φύγουν. Ήρεμα και ωραία, και χωρίς να τα διώξουν από το μαγαζί».

Όσο για την κατάσταση της υγείας του κοριτσιού, ο πατέρας του επισημαίνει, πως: «Δεν είχε κανένα πρόβλημα. Οι γιατροί μού είπαν ότι είναι άγνωστα τα αίτια, οπότε θα γίνει νεκροψία-νεκροτομή. Αυτό περιμένω να πάρω στα χέρια μου και από κει και έπειτα, αν υπάρχει κάτι μεμπτό και ο θάνατος του παιδιού μου δεν οφείλεται σε κάποια παθολογικά αίτια, θα κινηθούμε διά της ανάλογης διαδικασίας, όπως πρέπει».

Ο ίδιος σχολίασε ότι «είχε λίγο φύσημα στην καρδιά της και επειδή ήταν και λίγο υπέρβαρη έπρεπε να προσέχει».

Όσο για τις προσπάθειες του ΕΚΑΒ να επανέλθει η κόρη του, ο πατέρας της 16χρονης είπε: «Είχαν έναν αιφνίδιο θάνατο. Προσπάθησαν να επαναφέρουν ένα παιδί. Δεν μπορούσαν να κάνουν τοξικολογική εξέταση εκείνη τη στιγμή, να δουν αν υπάρχει κάτι. Αυτοί έκαναν αυτό που έπρεπε να κάνουν. Βλέπουν έναν άνθρωπο ο οποίος έχει λιποθυμήσει και προσπαθούν να τον επαναφέρουν. Τα αίτια δεν μπορούν να τα γνωρίζουν. Έβαλαν αντίδοτα για ναρκωτικά, έβαλαν αντίδοτα για αλκοόλ και χορήγησαν τις κατάλληλες αγωγές. Το παιδί δεν επανήλθε… Κάτι επίσημο στα χέρια μου δεν έχω. Το μόνο επίσημο πράγμα που έχω στα χέρια μου είναι η φωτογραφία του παιδιού μου».

«Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή το μυαλό μου να συλλάβει τι έχει συμβεί. Προσπαθούμε όλοι να συνέλθουμε», τόνισε.