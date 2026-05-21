Φαράγγι της Σαμαριάς: Κλείνει λόγω επιδείνωσης του καιρού

Λίγες ημέρες μετά την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς για το 2026, ανακοινώθηκε ότι το φαράγγι της Σαμαριάς θα παραμείνει κλειστό εξαιτίας της επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών.



Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο της, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ενημέρωσε τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής ότι την Παρασκευή 22 Μαΐου αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις και πιθανές καταιγίδες στην περιοχή.



Ειδικότερα, προβλέπονται ύψη βροχής έως 8 χιλιοστά στην περιοχή του Ξυλόσκαλου, έως 10 χιλιοστά στην περιοχή της Σαμαριάς και έως 11 χιλιοστά στην περιοχή της Αγίας Ρουμέλης.



Για λόγους ασφαλείας, το φαράγγι της Σαμαριάς στα Χανιά θα παραμείνει κλειστό για τους επισκέπτες την Παρασκευή 22 Μαΐου και από τις δύο εισόδους του.

Φαράγγι της Σαμαριάς: Η χρήση του nowcasting και ο κανονισμός για τους επισκέπτες

Φέτος, για δεύτερη χρονιά, έχει εξασφαλιστεί, σύμφωνα με τη διοίκηση του οργανισμού, η χρήση εφαρμογής nowcasting, για προειδοποίηση ενδεχόμενου εμφάνισης έντονων και ακραίων καιρικών φαινομένων εντός δύο ωρών, σε συγκεκριμένα κρίσιμα σημεία του φαραγγιού. Επίσης από την πρώτη ημέρα λειτουργίας θα υπάρχει ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Με βάση τον κανονισμό λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού (ΦΕΚ (Β' 5266), οι επισκέπτες οφείλουν να σέβονται και να προστατεύουν το φυσικό περιβάλλον του Εθνικού Δρυμού, καθώς και να συμμορφώνονται με τον κανονισμό κατά την είσοδο, έξοδο και παραμονή τους σε αυτόν.

Επίσης, αναλαμβάνουν παντός είδους ατομική ευθύνη για την ασφάλειά τους κατά την είσοδο και παραμονή τους εντός των ορίων του Εθνικού Δρυμού, αποδεχόμενοι τους κινδύνους, ιδίως σε περιπτώσεις έκτακτων και απρόβλεπτων περιστατικών και οφείλουν να λαμβάνουν οποιαδήποτε μέτρα κρίνουν απαραίτητα για την ασφάλειά τους.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ