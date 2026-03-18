Κυψέλη: Ανήλικοι συνεπλάκησαν στη μέση του δρόμου

Νέο περιστατικό βίας ανηλίκων σημειώθηκε στην Αθήνα και ειδικότερα στην Κυψέλη.

Το βίαιο περιστατικό συνέβη στη μέση του δρόμου, το μεσημέρι του Σαββάτου και ενεπλάκησαν 4 άτομα.

Το συμβάν μεταξύ των ανηλίκων στην Κυψέλη

Ειδικότερα, οι ανήλικοι έχουν απαθανατιστεί σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Στο βίντεο διακρίνεται η αρχή του καβγά και στη συνέχεια ένας ανήλικος να βρίσκεται πεσμένος στον δρόμο και να δέχεται αλλεπάλληλα χτυπήματα στο πρόσωπο και το σώμα.

Ο ανήλικος προσπαθεί να προστατευθεί αλλά δέχεται και κλοτσιές.

Περαστικοί επενέβησαν και χώρισαν τους ανήλικους, οι οποίοι τράπηκαν σε φυγή.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, κανείς δεν πήγε στην αστυνομία σχετικά με το περιστατικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να υπήρχαν προσωπικές διαφορές.

