Χαλκίδα: Στο νοσοκομείο παιδί 1,5 έτους που κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα πετρελαίου

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην Εύβοια, όταν ένα παιδί 1,5 έτους κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα πετρελαίου.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ η οικογένειά του έκανε διακοπές για το Πάσχα κοντά στο Αλιβέρι, και το παιδί ξέφυγε από την προσοχή των γονιών του, με αποτέλεσμα να καταναλώσει μεγάλη ποσότητα πετρελαίου.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αλιβερίου, όπου οι γιατροί προχώρησαν σε άμεσες ενέργειες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ιατρικά πρωτόκολλα, απομακρύνοντας την επικίνδυνη ουσία από τον οργανισμό του παιδιού.

Στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο Χαλκίδας για περαιτέρω παρακολούθηση, με τους γιατρούς να εξετάζουν το ενδεχόμενο μεταφοράς του σε νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα, αν κριθεί απαραίτητο.

Η κατάσταση της υγείας του παιδιού παραμένει σταθερή, ενώ η αστυνομία έχει ήδη λάβει κατάθεση από τον πατέρα, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορία για παραμέληση ανηλίκου.

