Αναστάτωση στη Χαλκίδα: Σπίτι κατέρρευσε στο κέντρο της πόλης

Αναστάτωση προκλήθηκε στη Χαλκίδα, όταν σπίτι κατέρρευσε στο κέντρο της πόλης, το βράδυ της Κυριακής 5 Απριλίου.

Όπως μεταφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για ένα παλιό σπίτι στη συμβολή των οδών Δούκα και Κοτοπούλη, το οποίο κατέρρευσε, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, λίγο μετά τις 20:00.

Μάρτυρες, τους οποίους επικαλείται το evima.gr, μιλούν για εκκωφαντικό θόρυβο και ένα σύννεφο σκόνης που ακολούθησε.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία καθώς και αρμόδια συνεργεία του δήμου, την ίδια ώρα που οι αρχές επιχειρούν να εντοπίσουν τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης.

