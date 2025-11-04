Χαλκίδα: Νεκρός 23χρονος μετά από επίθεση με μαχαίρι - Το σενάριο που εξετάζεται

Θανάσιμα ήταν τα πλήγματα εις βάρος 23χρονου που μαχαιρώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Χαλκίδα, πιθανότατα σε καβγά που οφείλεται σε οπαδικά κίνητρα.

Το περιστατικό έγινε στην οδό Λιλαντίων όταν ομάδα αγνώστων διαπληκτίστηκε και κατά τη διάρκεια της συμπλοκής ο νεαρός δέχθηκε τη θανάσιμα μαχαιριά, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Παρά το γεγονός ότι το θύμα μεταφέρθηκε με αγροτικό όχημα στο τοπικό νοσοκομείο, δεν τα κατάφερε.

Χαλκίδα: Εντοπίστηκε και δεύτερο άτομο τραυματισμένο

Όπως έγινε γνωστό οι συνοδοί του τον παράτησαν εκεί και έφυγαν από το Νοσοκομείο Χαλκίδας προκειμένου να μη δώσουν κατάθεση.

Oι αστυνομικές δυνάμεις διεξάγουν έρευνες για να εντοπίσουν τους δράστες.

Σημειώνεται πως λίγη ώρα αργότερα ένα νέο περιστατικό συνέβη στην πλατεία Ελευθερίας λαθώς εντοπίστηκε και δεύτερο άτομο τραυματισμένο, με τις Αρχές να εξετάζουν εάν συνδέονται αυτά τα συμβάντα.