Γυναικοκτονία Κυριακής Γρίβα: «Έκανα ό,τι όφειλα» υποστήριξε η αξιωματικός υπηρεσίας του ΑΤ Αγίων Αναργύρων

Ξεκίνησαν σήμερα οι απολογίες για τυχόν ευθύνες των αστυνομικών, σχετικά με την υπόθεση της γυναικοκτονίας της Κυριακής Γρίβα, έξω από το ΑΤ Αγίων Αναργύρων το 2024.

Σήμερα, ενώπιον των δικαστικών Αρχών έχουν κληθεί για να απολογηθούν δύο αστυνομικοί σχετικά με τη γυναικοκτονία της Κυριακής Γρίβα, μετά την ποινική δίωξη που έχει ασκήσει η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Υπενθυμίζεται πως οι αστυνομικοί αντιμετωπίζουν το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο πρόσωπο διά παραλείψεως. Πρώτη απολογήθηκε η τότε αξιωματικός υπηρεσίας, στο άτομο που η Κυριακή είχε απευθυνθεί πριν δολοφονηθεί.

Σημειώνεται πως συγκατηγορούμενοι της, είναι επίσης η τότε επόπτρια και ο σκοπός του τμήματος, καθώς και ο εκφωνητής της Άμεσης Δράσης, ο οποίος είχε απαντήσει στην Κυριακή Γρίβα με τη φράση «Τα περιπολικά δεν είναι ταξί, κυρία μου».

Η πρώην αστυνομικός απολογήθηκε και φέρεται να υποστήριξε πως έκανε ό,τι όφειλε. Παράλληλα, ανέφερε ότι είχε πει στην Κυριακή να υποβάλει μήνυση κατά του πρώην συντρόφου της, αλλά αρνήθηκε.

Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη με τον της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και την υποχρέωση εμφάνισης δύο φορές το μήνα στο αστυνομικό τμήμα.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ