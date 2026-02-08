Γυναίκα ο άνθρωπος-σκιά στην υπόθεση κατασκοπείας με τον 54χρονο σμήναρχο: Ο ρόλος της

Τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν στην υπόθεση κατασκοπείας αναζητούν οι Αρχές.

Σύμφωνα, μάλιστα, με πληροφορίες του ΕΡΤnews, ο άνθρωπος-σκιά που κινεί τα νήματα, φέρεται να είναι γυναίκα. Πρόκειται για μια γυναίκα, η οποία δεν έχει σχέση με τον στρατό και έχει πολύ υψηλό ρόλο στην πυραμίδα των κατασκόπων.

Υπόθεση κατασκοπείας: Ποια είναι η γυναίκα που φέρεται να εμπλέκεται

Οι Αρχές εκτιμούν ότι το δίκτυο των κατασκόπων συγκροτεί μια μορφή πυραμίδας, στην κορυφή της οποίας δεν βρίσκεται ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας που συνελήφθη και θα οδηγηθεί ενώπιον της στρατιωτικής δικαιοσύνης, αλλά ο άνθρωπος-σκιά, που τον στρατολόγησε και τον έπεισε να πουλήσει κρατικά μυστικά.

Η γυναίκα αυτή ήταν παρούσα και στη συνάντηση που είχε γίνει το 2025 στην Αθήνα, όπου ο σμήναρχος είχε βρεθεί τετ α τετ με τον Κινέζο κατάσκοπο. Τα κλιμάκια του ΓΕΕΘΑ και της ΕΥΠ έχουν στα χέρια τους φωτογραφίες που δείχνουν τη γυναίκα αυτή με τον συγκεκριμένο άνδρα.

Οι Αρχές ερευνούν αν η γυναίκα ήταν εκείνη που πλησίασε και προσέγγισε τον σμήναρχο, αλλά και πότε και με ποιον τρόπο συνάντησε τον Κινέζο κατάσκοπο.

Όπως μεταδίδει το ΕΡΤnews σχετικά με το προφίλ του Κινέζου πράκτορα, το επίθετό του δεν είναι κινεζικό, αλλά αμερικανικό.

Την ημέρα που τα κλιμάκια της ΕΥΠ και του ΓΕΕΘΑ πραγματοποίησαν την αιφνίδια έρευνα στο γραφείο του αξιωματικού, ήταν παρών κι ένας νεαρός αξιωματικός, ο οποίος εξειδικεύεται στην ασφάλεια δικτύου από τη Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας του ΓΕΕΘΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, ήταν εκείνος που όταν είχε εντοπιστεί το δεύτερο τηλέφωνο, κατόρθωσε να ανακτήσει τα σβησμένα αρχεία του Κινέζου κατασκόπου.

Οι Αρχές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στο πρόσωπο το οποίο έστελνε τις απόρρητες πληροφορίες ο Κινέζος κατάσκοπος.

Υπόθεση κατασκοπείας: Ο ρόλος του ανθρώπου-σκιά

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές έχουν στα χέρια τους φωτογραφίες από τις συναντήσεις στην Αθήνα του 54χρονου αξιωματικού με τον Κινέζο πράκτορα μέσα στο 2025. Πρόκειται για τουλάχιστον δύο συναντήσεις σε κεντρικά καταστήματα στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Οι αρχές ερευνούν αν σε αυτές τις συναντήσεις ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας είχε δώσει διαβαθμισμένες πληροφορίες στον Κινέζο πράκτορα.

Ενα τρίτο πρόσωπο υπήρχε και στις δύο αυτές συναντήσεις σύμφωνα με τις πληροφορίες. Είναι πρόσωπο – κλειδί, με ρόλο μεγαλύτερο στην υπόθεση της κατασκοπείας από τον σμήναρχο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, ήταν και στα δύο ραντεβού στο κέντρο της Αθήνας, με τον αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας και τον Κινέζο πράκτορα, που είναι περίπου 40 με 45 χρόνων.

Το 2025, ο Κινέζος παραβρέθηκε σε συνέδριο σε άλλη χώρα του ΝΑΤΟ και στη συνέχεια έκανε μία σύντομη στάση στην πρωτεύουσα όπου συναντήθηκε με τον 54χρονο σμήναρχο. Τότε έγινε η μία από τις δύο συναντήσεις.

Οι πληρωμές φέρονται να γίνονται μέσω κρυπτογραφημένης εφαρμογής που ήταν εγκατεστημένη στο κινητό τηλέφωνο «σκιά». Τα εμβάσματα κυμαίνονταν από 5.000 ευρώ έως 15.000 ευρώ τον μήνα ή το τρίμηνο, ανάλογα με τη σημαντικότητα των πληροφοριών.