Πώς η ΕΥΠ «ξεκλείδωσε» την υπόθεση κατασκοπείας του σμηνάρχου

Η έρευνα για την υπόθεση κατασκοπείας υπέρ της Κίνας, με βασικό πρόσωπο έναν 54χρονο σμήναρχο της Πολεμικής Αεροπορίας, περνά σε φάση εντατικής ψηφιακής ανάλυσης.

Οι Αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά τις δύο συσκευές που βρέθηκαν στο γραφείο του, ενώ παράλληλα προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τον άνθρωπο που, σύμφωνα με την κατάθεσή του, λειτουργούσε ως σύνδεσμος από το Πεκίνο.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα δεύτερο κινητό, άγνωστο στην υπηρεσία του αξιωματικού, στο οποίο εντοπίστηκε κινεζικής προέλευσης λογισμικό. Από τα μέχρι τώρα ευρήματα προκύπτει ότι ο σμήναρχος τραβούσε φωτογραφίες εγγράφων ή υλικού και το σύστημα τις «τύλιγε» σε QR μορφή. Τον κωδικό τον προωθούσε μέσω ξεχωριστής εφαρμογής και, στην Κίνα, ο αποδέκτης τον αποκωδικοποιούσε ώστε να ανακτήσει την εικόνα. Στη συσκευή φαίνεται να υπάρχουν και ίχνη προηγούμενων αποστολών, στοιχείο που εξετάζεται σε συνδυασμό με τα μεταδεδομένα.

Το δεύτερο τηλέφωνο που εντοπίστηκε ήταν εκείνο που προβλέπει το πρωτόκολλο ασφαλείας, δηλαδή συσκευή που παραμένει στο ερμάριο του γραφείου. Η σύγκριση των δύο συσκευών και η χαρτογράφηση των επικοινωνιών αποτελούν βασικό πεδίο της έρευνας, στην οποία συμμετέχουν και ειδικοί της Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας του ΓΕΕΘΑ.

Υπόθεση κατασκοπείας για την Κίνα: Πώς αμειβόταν ο σμήναρχος

Ταυτόχρονα, οι Αρχές κοιτούν πώς φέρεται να αμειβόταν ο αξιωματικός. Σε πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων (crypto wallet) που αποδίδεται στον 54χρονο έχει καταγραφεί συνολική κίνηση περίπου 30.000 ευρώ. Επιπλέον, πληροφορίες αναφέρουν ότι οι πληρωμές δεν περιορίζονταν στα κρυπτονομίσματα, αλλά γίνονταν και με εμβάσματα σε ευρώ και δολάρια, σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση, με ποσά που εμφανίζονται να κυμαίνονται από 5.000 έως 15.000 ευρώ, ανάλογα με το υλικό που παραδιδόταν.

Στο ανακριτικό σκέλος, ο σμήναρχος φέρεται αρχικά να αρνήθηκε τα πάντα. Η εξέτασή του έγινε από δύο στελέχη της ΕΥΠ, με διαφορετική ειδίκευση, και, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τη διαδικασία, το σημείο καμπής ήρθε όταν του παρουσιάστηκε με τεχνικές λεπτομέρειες ο τρόπος λειτουργίας του λογισμικού που είχε βρεθεί στη συσκευή του. Στη συνέχεια, ο ίδιος παραδέχθηκε ότι συνεργαζόταν με κινεζικό δίκτυο.

Ο «σύνδεσμος» στο Πεκίνο

Κομβικό θεωρείται το ταξίδι του στο Πεκίνο το 2024, το οποίο πραγματοποιήθηκε ιδιωτικά, με αιτιολογία σεμινάριο ξένων γλωσσών, χωρίς την υπηρεσιακή ενημέρωση που απαιτείται για στρατιωτικούς. Εκεί εκτιμάται ότι έγιναν οι πρώτες δια ζώσης επαφές και ότι οριστικοποιήθηκε η στρατολόγηση. Ο αξιωματικός φέρεται να ανέφερε ότι τότε παρέλαβε κρυπτογραφημένη συσκευή, μέσω της οποίας γινόταν η επικοινωνία.

Ο ίδιος περιέγραψε τον σύνδεσμό του ως άνδρα 40 έως 45 ετών, μόνιμο κάτοικο Πεκίνου. Η ταυτοποίησή του παραμένει ανοιχτό μέτωπο, με τους ερευνητές να εξετάζουν ως πιθανό ίχνος ένα σύντομο πέρασμά του από την Αθήνα το 2025, διάρκειας λίγων ωρών, στο περιθώριο μετακίνησης για συνέδριο σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Παράλληλα, οι Αρχές ελέγχουν αν υπήρξε ευρύτερο δίκτυο, εξετάζοντας δύο ακόμη πρόσωπα για πιθανή εμπλοκή, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προκύψει κάτι συγκεκριμένο.

Σε επίπεδο κατηγοριών, ο 54χρονος διώκεται σε βαθμό κακουργήματος για διαβίβαση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, πράξη που τιμωρείται με κάθειρξη έως 20 χρόνια. Αν κριθεί προφυλακιστέος, προβλέπεται κράτηση σε ειδική πτέρυγα για στρατιωτικούς στην Κόρινθο, ενώ σε περίπτωση αμετάκλητης καταδίκης προβλέπεται και στέρηση της ελληνικής ιθαγένειας βάσει του νόμου που ψηφίστηκε τον Ιανουάριο.

Με πληροφορίες από ERT News