Αποκάλυψη για την υπόθεση κατασκοπείας: Ποιος είναι πίσω από τον αξιωματικό - Το μυστικό ταξίδι στην Κίνα

Στην εκτίμηση ότι υπάρχουν κι άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται στο θρίλερ κατασκοπείας στις Ένοπλες Δυνάμεις, εκτός από τον αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας, φαίνεται να καταλήγουν οι Αρχές.

Ο 54χρονος σμήναρχος, κατηγορείται ότι διέρρεε στρατιωτικά μυστικά στην Κίνα, ενώ η επαφή με τον Κινέζο σύνδεσμό του έγινε σε ιδιωτικό ταξίδι στο Πεκίνο το 2024.

Υπόθεση κατασκοπείας: Ποιος είναι πίσω από τον αξιωματικό

Οι Αρχές ασφαλείας και οι ειδικοί ερευνητές της Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας του ΓΕΕΘΑ έχουν καταλήξει σε έναν «άνθρωπο-σκιά» που κινούσε τα νήματα στην υπόθεση κατασκοπείας. Το προφίλ του σκιαγραφείται όσο σφίγγει ο κλοιός γύρω του και υπό άκρα μυστικότητα ερευνάται η σχέση του με τον 54χρονο αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο αξιωματικός φέρεται να πουλούσε τις διαβαθμισμένες πληροφορίες στον Κινέζο σύνδεσμό του από τον Οκτώβριο. Οι Αρχές ερευνούν αν τον στρατολόγησε ο άνθρωπος-σκιά.

Στο στόχαστρο βρίσκονται ακόμα δύο άτομα, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για δύο απόστρατους, οι οποίοι φέρεται να διατηρούν διαύλους επικοινωνίας με την Κίνα και με παρόμοιους «συνδέσμους», όπως με αυτόν που επικοινωνούσε ο Αξιωματικός της Αεροπορίας. Ο ένας, σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, έχει σχέση εργασίας με την κινεζική αεροπορία. Οι αρχές κινούνται προσεκτικά και με διακριτικότητα μέχρι να συλλέξουν όλα τα στοιχεία και να ολοκληρώσουν το παζλ, όπως έγινε και με τον σμήναρχο.

Υπόθεση κατασκοπείας: Η ανάκτηση σβησμένων αρχείων

Η αιφνιδιαστική επιχείρηση σύλληψης του 54χρονου μέσα στο γραφείο του, στη μονάδα του στο Καβούρι, δεν του άφησε περιθώρια να αντιδράσει. Τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας είχαν μαζί τους μηχάνημα εντοπισμού ηλεκτρονικών συσκευών και με αυτή βρήκαν ένα δεύτερο κινητό τηλέφωνο το οποίο ο αξιωματικός των Ενόπλων Δυνάμεων δεν είχε δηλώσει, όπως όφειλε.

Αυτό το κινητό πήρε στα χέρια του ένας εξειδικευμένος αξιωματικός και όσο οι υπόλοιποι έθεταν ερωτήματα στον 54χρονο, εκείνος άρχισε να ανακτά αρχεία που είχε σβήσει ο σμήναρχος της Αεροπορίας, αλλά και στοιχεία που αφορούν την παράνομη δράση του. Από αυτό είχαν γίνει πολλές αποστολές υλικού, ενώ εμφανίστηκε και παράνομη οικονομική δραστηριότητα. Παράλληλα, γίνεται έρευνα και για κρυπτονομίσματα.

Ο 54χρονος σμήναρχος πραγματοποιούσε την αποστολή εγγράφων και σχεδίων των Ενόπλων Δυνάμεων στον Κινέζο σύνδεσμό του με το δεύτερο τηλέφωνο, ενώ φωτογράφιζε τις διαβαθμισμένες πληροφορίες, και με κρυπτογραφημένο λογισμικό, έστελνε τα ντοκουμέντα στο Πεκίνο.

Υπόθεση κατασκοπείας: Το μυστικό ταξίδι στην Κίνα

Η επαφή του σμηνάρχου με τον Κινέζο σύνδεσμό του έγινε στο Πεκίνο το 2024. Το ταξίδι ήταν ιδιωτικό, ωστόσο οι στρατιωτικοί οφείλουν να ενημερώνουν τις μονάδες του. Το γεγονός ότι δεν το είχε κάνει, κίνησε υποψίες και «κλειδώθηκε» – όχι μόνο από την Αθήνα – ως ύποπτος κατασκοπείας.

Ο σμήναρχος είχε το ιδανικό προφίλ για τους ανθρώπους που τον επέλεξαν. Καταρτισμένος και με εξειδίκευση στα ηλεκτρονικά μέσα σε συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, είχε- ως διοικητής- πρόσβαση σε απόρρητες πληροφορίες, που είχαν σχέση με νατοϊκά και ελληνικά στρατιωτικά μέσα, επιχειρησιακά σχέδια και κινήσεις του προσωπικού.

Μέχρι και την Τρίτη, οπότε και θα απολογηθεί ενώπιον στρατιωτικού εισαγγελέα, ο αξιωματικός θα κρατείται στο αεροδικείο Καρέα. Κατηγορείται για συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα.

Στρατιωτικές πηγές σημείωναν ότι η έρευνα εστιάζεται στα αρχεία που έχουν αποσταλεί, ωστόσο τονίζεται ότι άκρως απόρρητα στοιχεία επιπέδου Συμμαχίας δεν ήταν στη διαχειριστική ατζέντα του Σμηνάρχου.

Όπως αποκαλύπτει το ΕΡΤnews, ο σμήναρχος είχε συνάντηση και με τον άνθρωπο σύνδεσμο από το Πεκίνο. Ο Κινέζος κατάσκοπος το 2025 πήγε σε συνέδριο σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα και έκανε μια ενδιάμεση στάση στην Αθήνα για λίγες ώρες όπου συναντήθηκαν οι δύο άνδρες.

Ερευνάται αν σε εκείνη τη συνάντηση το στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων τού έδωσε απόρρητα στρατιωτικά έγγραφα. Όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΥΠ, ο κατηγορούμενος στα τέλη του 2024 είχε ταξιδέψει στο Πεκίνο για να παρακολουθήσει σεμινάριο ξένων γλωσσών.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ