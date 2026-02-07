Υπόθεση κατασκοπείας για την Κίνα: Νέα στοιχεία - «Από το LinkedIn η στρατολόγηση» του αξιωματικού

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δράση του αξιωματικού που συνελήφθη για κατασκοπεία.

Ο αξιωματικός κατηγορείται ότι πωλούσε διαβαθμισμένες πληροφορίες για τηλεπικοινωνίες και ψηφιακές εφαρμογές στην Κίνα.

Ο 54χρονος αξιωματικός, διοικητής της 128 Σμηναρχίας Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών της Πολεμικής Αεροπορίας στο Καβούρι, είχε εξαιρετικό βιογραφικό, πολυάριθμες εμπειρίες και υψηλή τεχνική κατάρτιση, ενώ κατείχε κομβικές θέσεις ευθύνης, επομένως θεωρείτο υπεράνω πάσης υποψίας.

Υπόθεση κατασκοπείας για την Κίνα: «Από το LinkedIn η στρατολόγηση» του αξιωματικού

Όπως μετέδωσε το Mega, η στρατολόγηση του αξιωματικού φέρεται να έχει γίνει από μια πλατφόρμα ανεύρεσης εργοδοτών, το LinkedIn. Στη συγκεκριμένη πλατφόρμα έγραφε χαρακτηριστικά ότι αναζητά προκλήσεις.

Μέσα εκεί είχε κάνει σειρά από αναρτήσεις, πάνω στο αντικείμενό του. Είναι χαρακτηριστικό ένα άρθρο του, το οποίο τιτλοφορεί ο ίδιος «οδηγός για insiders», όπου εξηγούσε πωςόταν έχει μια δομή πρέπει να ελέγχεις τα στελέχη σου για να μην διαρρεύσουν αυτά τις πληροφορίες.

Το επόμενο ερώτημα που θέτουν οι αρχές είναι πόσο καιρό λειτουργούσε ως πράκτορας. Αυτό που ξέρουμε στην παρούσα φάση είναι, ότι το έκανε για τουλάχιστον 18 μήνες.

Υπόθεση κατασκοπείας: Σε διαθεσιμότητα ο 54χρονος αξιωματικός

Σε διαθεσιμότητα και αντιμέτωπος με την ποινή των ισοβίων και την πιθανότητα αφαίρεσης της ελληνικής ιθαγένειας βρίσκεται ο αξιωματικός της Πολεμικής αεροπορίας που συνελήφθη και ομολόγησε κατασκοπεία με διαρροή χρήσιμων και διαβαθμισμένων πληροφοριών στην Κίνα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι έρευνες των αρμόδιων Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί ότι εάν υπήρχε ευρήτερο δίκτυο και εάν και άλλα πρόσωπα είχαν στρατολογηθεί με συγκεκριμένα πρόσωπα να έχουν μπει στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας ήταν πρόσωπο υπεράνω υποψίας με πλούσιο βιογραφικό, εξειδίκευση και πιστοποίηση του ΝΑΤΟ στις τηλεπικοινωνίες και τις υψηλές τεχνολογίες. Το ξεκλείδωμα του κινητού τηλεφώνου του σμηνάρχου αποκάλυψε τις πληροφορίες που ζητούσαν οι αρχές και τον ανάγκασαν να ομολογήσει.

Ο άνδρας φέρεται να έχει το ιδανικό προφίλ πληροφοριοδότη για μία χώρα εκτός ΝΑΤΟ, καθώς γνωρίζει από κρυπτογραφημένα μηνύματα και ηλεκτρονικό πόλεμο, ενώ από θέσεως έχει χειριστεί θέματα τα οποία αφορούν την υψηλή τεχνολογία της άμυνας.

Παράλληλα, ως διοικητής κατείχε επιτελικό ρόλο και πρόσβαση σε διαβαθισμένες πληροφορίες. Μάλιστα ο 54χρονος σμήναρχος είχε πρόσβαση και διαχείριση επιχειρησιακών προγραμμάτων που αναπτύσσει η Πολεμική Αεροπορία, ως εξειδικευμένος στις τηλεπικοινωνίες και με πιστοποίηση στο ΝΑΤΟ.

Υπόθεση κατασκοπείας: Ποιοι άλλοι εξετάζονται

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤΝews, στο στόχαστρο των Αρχών βρίσκονται ακόμα ένα πρόσωπο «κλειδί» καθώς και δύο απόστρατοι.

Ειδικότερα, ο 54χρονος συνδέεται με ακόμα ένα πρόσωπο, το οποίο έχουν στοχοποιήσει οι Αρχές. Τόσο η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, όσο και η Διοίκηση Κυβερνοασφάλειας του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας προσπαθούν να σκιαγραφήσουν το προφίλ του για να προχωρήσουν στις επόμενες κινήσεις.

Επίσης, έχουν μπει στο στόχαστρο των ερευνών δύο ακόμα απόστρατοι, οι οποίοι διατηρούν ανοιχτούς διαύλους με την Κίνα και με παρόμοιους συνδέσμους σαν αυτούς που είχε ο 54χρονος σμήναρχος.

Οι Αρχές κινούνται προσεκτικά ώστε να στοιχειοθετήσουν όλο το κατηγορητήριο, εφόσον αυτό υπάρξει και να προχωρήσουν σε σύλληψη, όπως έκαναν και στην περίπτωση του αξιωματικού.

Οι πρώτες πληροφορίες ότι ενδεχομένως ο 54χρονος ενεργούσε ως κατάσκοπος για τα συμφέροντα υπερδύναμης, έφτασαν στην ΕΥΠ από τη CIA. Ο σμήναρχος «κλειδώθηκε» και από τον περασμένο Οκτώβριο μπήκε στο στόχαστρο της έρευνας με διακριτική παρακολούθηση.

Ο αξιωματικός ήδη από την ώρα της σύλληψής του στο γραφείο του, φέρεται να «έσπασε» και να ομολόγησε τα πάντα, κατονομάζοντας και τον Κινέζο σύνδεσμό του, που βρίσκεται στην Κίνα.

Όταν άρχισε να «σφίγγει» ο κλοιός γύρω του, ο 54χρονος ανώτερος αξιωματικός μετατέθηκε από τη νευραλγική θέση στο επιτελείο, όπου είχε πρόσβαση στις τηλεπικοινωνίες στην 128 ΣΕΤΗ στο Καβούρι, που πρακτικά είναι σχολή εκπαίδευσης στις τηλεπικοινωνίες και δεν θα μπορούσε να υποκλέπτει κρίσιμες πληροφορίες για την εθνική ασφάλεια.

Την αποστολή εγγράφων και σχεδίων των Ενόπλων Δυνάμεων στον Κινέζο «χειριστή», πραγματοποιούσε με ειδική συσκευή κινητού τηλεφώνου. Με αυτήν φωτογράφιζε τις διαβαθμισμένες πληροφορίες και με κρυπτογραφημένο λογισμικό έστελνε τα ντοκουμέντα στον σύνδεσμό του στην Κίνα.