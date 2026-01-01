Πρέβεζα: Σε κρίσιμη κατάσταση 16χρονος - Εκπυρσοκρότησε το όπλο του

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένας 16χρονος, που τραυματίστηκε σοβαρά από πυροβολισμό σε χωριό του δήμου Ζηρού, στην Πρέβεζα όταν φέρεται να εκπυρσοκρότησε το όπλο του.

Πληροφορίες από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως ο 16χρονος βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού του στην Πρέβεζα, κυνηγώντας πουλιά, όταν υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες εκπυρσοκρότησε το όπλο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο ανήλικος γλίστρησε και έπεσε και κατά την πτώση υπήρξε η εκπυρσοκρότηση.

Άμεσα διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο της Άρτας όπου διασωληνώθηκε και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ αναμένεται να διακομισθεί σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, πιθανότητα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Η έρευνα της αστυνομίας είναι σε εξέλιξη προκειμένου να διαλευκάνει πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό, ενώ είναι άγνωστο μέχρι στιγμής ποιος είναι ο κάτοχος του όπλου.

Με πληροφορίες από epiruspost.gr

