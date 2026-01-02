Τροχαίο δυστύχημα στο Μαρκόπουλο: Νεκρός 23χρονος

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Μαρκόπουλο, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 23χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ, περίπου στις 05:30 το πρωί επί της Λεωφόρου Λαυρίου και Λεωφόρου Σουνίου, στο ύψος του γηπέδου Μαρκοπούλου, διερχόμενο όχημα εξετράπη της πορείας και συγκρούστηκε στις μπάρες του δρόμου. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο της πορείας του οχήματος, δεν έχουν γίνει γνωστές.

Ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά και μάλιστα χρειάστηκε η συνδρομή πέντε πυροσβεστών και δύο οχημάτων της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Μαρκόπουλου και στη συνέχεια, στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του.