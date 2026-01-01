Μπλόκα αγροτών: Την Κυριακή η πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα

Στους δρόμους και στα μπλόκα, στο περιθώριο των κινητοποιήσεών τους, έκαναν αλλαγή χρόνου οι αγρότες, διατηρώντας ανοικτό το εθνικό οδικό δίκτυο, με την πανελλαδική τους σύσκεψη να είναι προγραμματισμένη την ερχόμενη Κυριακή στα Μάλγαρα.

Την Κυριακή, στα Μάλγαρα, αναμένεται να συμμετέχουν εκπρόσωποι παραγωγών από περισσότερα από 50 μπλόκα από όλη τη χώρα, με τους αγρότες του μπλόκου στα Πράσινα Φανάρια Θεσσαλονίκης να δηλώνουν «σταθεροί στη θέση τους για άμεσο διάλογο με την κυβέρνηση».

Όπως επισημαίνουν, το μπλόκο ενισχύεται και οι συσκέψεις συνεχίζονται, προκείμενου μα διαμορφωθεί η ατζέντα του διαλόγου με την κυβέρνηση.

Αγρότες: Τι συμβαίνει με το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια

Παραγωγοί από τα Πράσινα Φανάρια τονίζουν ότι ο αριθμός των αγροτών που έφυγε από το εν λόγω μπλόκο το μεσημέρι της Τετάρτης (31/12), οι αγρότες από την Χαλκιδική δηλαδή, είναι μικρός, σχετικά με το υπόλοιπο μπλόκο, το οποίο θα εξακολουθεί να ενισχύεται, ώστε να είναι ενισχυμένοι και οι ίδιοι στον διάλογο όταν αυτός θα γίνει.

Συνεχίζουν τις συσκέψεις τους καθημερινά, όπως τονίζουν, προκειμένου να διαμορφώσουν την ατζέντα του διαλόγου όταν αυτός θα γίνει.

Την Παρασκευή, θα συνεδριάσει το συντονιστικό όργανο του μπλόκου της Νίκαιας και την επόμενη μέρα, το Σάββατο δηλαδή, θα γίνει η συνέλευση των αγροτών που βρίσκονται εκεί για 32 ημέρες, προκειμένου να λάβουν τις αποφάσεις τους, για το ποια θα είναι η πρόταση που θα μεταφέρουν στην πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων που θα γίνει την Κυριακή.

Αγρότες: Ελεύθερη διέλευση στον Έβρο

Όσον αφορά τους αγρότες του Έβρου, προχώρησαν -μέχρι τις 2 Ιανουαρίου- σε προσωρινή άρση των αποκλεισμών στα μπλόκα των συνόρων, διευκολύνοντας τους επαγγελματίες οδηγούς.

Κανονικά και χωρίς προβλήματα διεξάγεται η διέλευση των φορτηγών από και προς την Ελλάδα στα δύο μέτωπα των αγροτικών κινητοποιήσεων στον Έβρο. Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία διεξάγεται ελεύθερα τόσο στο μπλόκο του Τελωνείου των Κήπων (ελληνοτουρκικά σύνορα) όσο και σε εκείνο του κόμβου Ορμενίου, λίγα χιλιόμετρα πριν από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.