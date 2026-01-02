ΕΛΛΑΔΑ

Η πάλλευκη Λήμνος από το διάστημα: Σπάνια δορυφορική εικόνα από το νησί

Μια τέτοιας έκτασης χιονοκάλυψη σε νησιωτική περιοχή του Αιγαίου αποτελεί σπάνιο φαινόμενο

Η χιονισμένη Λήμνος / Φωτ.: Facebook FM 100 ΛΗΜΝΟΣ
Η Λήμνος υποδέχθηκε το 2026 καλυμμένη 100 τοις εκατό από χιόνι

Ειδικότερα, μια εντυπωσιακή δορυφορική εικόνα του δορυφόρου Sentinel-2 κατέγραψε το νησί να είναι εξ ολοκλήρου καλυμμένο από χιόνι, ως αποτέλεσμα των ισχυρών χιονοπτώσεων στο Βόρειο Αιγαίο, τις προηγούμενες ώρες.

Ο ευρωπαϊκός δορυφόρος πέρασε επάνω από την περιοχή το μεσημέρι της Πρωτοχρονιάς, την Πέμπτη.

Σύμφωνα με σημείωση του meteo από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, πρόκειται για δορυφορική λήψη, στην οποία η Λήμνος αποτυπώνεται πλήρως χιονοσκεπασμένη, με τη χιονοκάλυψη να αγγίζει το 100% της επιφάνειας του νησιού.

Όπως υπογραμμίζουν οι μετεωρολόγοι μια τέτοιας έκτασης χιονοκάλυψη σε νησιωτική περιοχή του Αιγαίου, όπως αυτή που καταγράφηκε στη Λήμνου αποτελεί σπάνιο φαινόμενο.

