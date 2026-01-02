Οι πιο ψυχρές και οι πιο ζεστές περιοχές της χώρας το 2025

Μετά την παρουσίαση των ρεκόρ θερμοκρασίας και βροχής στην Ελλάδα μέσα στο 2025, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών αποκαλύπτει τις 5 πιο ψυχρές και τις 5 πιο θερμές κατοικημένες περιοχές της χώρας, αναφορικά και πάλι με το 2025.

Για τον λόγο αυτόν υπολογίστηκε η μέση θερμοκρασία του έτους (όλες οι ώρες του 24ωρου και όλες οι ημέρες του έτους) για το σύνολο των σταθμών του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Οι 5 πιο θερμές περιοχές για το 2025 ήταν (σε παρένθεση η μέση θερμοκρασία του έτους):

Λίνδος (21.9 βαθμοί Κελσίου)

Καστελλόριζο (21.7 βαθμοί Κελσίου)

Παλαιόχωρα Χανίων (21.3 βαθμοί Κελσίου)

Ελαφονήσι Χανίων (21.1 βαθμοί Κελσίου)

Φαλάσαρνα Χανίων (21.0 βαθμοί Κελσίου)

Οι 5 πιο ψυχρές περιοχές για το 2025 ήταν (σε παρένθεση η μέση θερμοκρασία του έτους):

Μαυρολιθάρι Φωκίδας (10.0 βαθμοί Κελσίου)

Περτούλι Τρικάλων (10.1 βαθμοί Κελσίου)

Βλάστη Κοζάνης (10.2 βαθμοί Κελσίου)

Βωβούσα Ιωαννίνων (10.4 βαθμοί Κελσίου)

Μέτσοβο Ιωαννίνων (10.8 βαθμοί Κελσίου)

Όσον αφορά στην Αττική:

Οι 3 πιο θερμές περιοχές για το 2025 ήταν (σε παρένθεση η μέση θερμοκρασία του έτους):

Νέα Σμύρνη και Ύδρα (20.7 βαθμοί Κελσίου)

Πατήσια (20.6 βαθμοί Κελσίου)

Νέος Κόσμος (20.5 βαθμοί Κελσίου)

Οι 3 πιο ψυχρές περιοχές για το 2025 ήταν (σε παρένθεση η μέση θερμοκρασία του έτους):

Ιπποκράτειος Πολιτεία (14.7 βαθμοί Κελσίου)

Διόνυσος (16.2 βαθμοί Κελσίου)

Βίλια (16.3 βαθμοί Κελσίου)

