Τροχαίο στη Λάρισα με δύο τραυματίες - Ένας σε σοβαρή κατάσταση

Τροχαίο ατύχημα με δύο τραυματίες, ο ένας εξ' αυτών νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (1/1) στη Λάρισα, στον παράδρομο του Μακρυχωρίου προς Γόννους στη γέφυρα έξω από τον Παραπόταμο.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα κάτω από αδιευκρίνιστες ως στιγμής συνθήκες με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων.



Πρόκειται για δύο άντρες με τον έναν να βρίσκεται σε αρκετά σοβαρή κατάσταση με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Ολοκληρώθηκε απεγκλωβισμός ενός άνδρα από ΕΙΧ αυτοκίνητο και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, στο Μακρυχώρι Λάρισας. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 1, 2026

Χρειάστηκε μάλιστα να γίνει απεγκλωβισμός από την Πυροσβεστική, ενώ στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που μετέφεραν τους δύο τραυματίες στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Νέα Ιωνία: Στο νοσοκομείο γυναίκα που παρασύρθηκε από μπετονιέρα