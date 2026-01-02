Διεγράφησαν 308.605 μη ενεργοί φοιτητές από τα ελληνικά πανεπιστήμια, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας.

Ειδικότερα, η πρώτη φάση της διαδικασίας εκκαθάρισης των φοιτητικών καταλόγων στα ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ολοκληρώθηκε, με τη διαγραφή των μη ενεργών φοιτητών που είχαν εισαχθεί σε τετραετή προγράμματα σπουδών πριν το 2017 και δεν πληρούσαν τα απαιτούμενα κριτήρια για να παραταθεί η διάρκεια φοίτησής τους.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσίευσε το υπουργείο, 308.605 μη ενεργοί φοιτητές διεγράφησαν την 31η Δεκεμβρίου 2025, στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4957/2022, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον ν. 5224/2025.

Ξεκαθαρίζεται, ότι πρόκειται για μη ενεργούς φοιτητές που δεν πληρούσαν τα κριτήρια του νόμου και σύμφωνα με την υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, εντός των επόμενων ημερών, αναμένεται να δημοσιευθούν τα ακριβή στοιχεία για όσους αξιοποίησαν τη δεύτερη ευκαιρία που δόθηκε νομοθετικά το περασμένο καλοκαίρι.

Ζαχαράκη για διαγραφή μη ενεργών φοιτητών από ΑΕΙ: «Θέλουμε πτυχία με αξία»

Η Σοφία Ζαχαράκη σχολίασε: «Η φοιτητική ιδιότητα δεν ισχύει εφ' όρου ζωής σε κανένα σύγχρονο ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο. Θέλουμε πτυχία με αξία, που αντανακλούν προσπάθεια, ικανότητες και μεράκι».

«Δεν κλείνουμε πόρτες, αλλά ανοίγουμε δρόμους σε σπουδές με προοπτική, αξιοπιστία και θεσμική συνέπεια», ανέφερε, σε άλλο σημείο της τοποθέτησής της, ενώ τέλος, υπογράμμισε για το νέο νομοθετικό πλαίσιο, ότι «δεν είναι άκαμπτο», από τη στιγμή που προβλέπει εξαιρέσεις και ευελιξία για εκείνους που εργάζονται, που έχουν προβλήματα υγείας ή σοβαρές οικογενειακές και κοινωνικές υποχρεώσεις.

«Δεν αντιμετωπίζουμε όλους το ίδιο, αλλά τον καθένα δίκαια. Χιλιάδες φοιτητές μας αξιοποίησαν τη «δεύτερη ευκαιρία» που θεσπίσαμε, κι αυτό λέει πολλά για το πόσο αναγκαία ήταν αυτή η παρέμβαση», κατέληξε η υπουργός.